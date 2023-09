No dia mundial da árvore, Imasul realiza restauração ambiental em MS

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), tem desempenhado um papel crucial na restauração do solo e na recomposição florestal, promovendo o plantio de 2,5 milhões de mudas em cerca de 1,5 mil hectares de áreas previamente degradadas, agora integradas a unidades de conservação estaduais. Esses esforços incluem projetos nos Parques Estaduais das Nascentes do Prosa e Matas do Segredo, em Campo Grande; Nascentes do Rio Taquari, na região Norte, em Costa Rica e Alcinópolis; e Várzeas do Rio Ivinhema, na região Sudeste, nos municípios de Taquarussu, Jateí e Naviraí.

Para demonstrar o compromisso do Governo do Estado com a conservação da biodiversidade, 21 mudas de árvores nativas do Cerrado foram plantadas na manhã desta quinta-feira (21), Dia da Árvore, na área em recuperação do Parque Estadual do Prosa, onde uma grande cratera se abriu devido à erosão, afetando as nascentes do Córrego Joaquim Português. O plantio contou com a presença do secretário adjunto da Semadesc, Walter Carneiro Junior, o diretor-presidente do Imasul, André Borges, o secretário executivo de Meio Ambiente da Semadesc, Artur Falcette, o presidente da Agência Estadual de Regulação (Agems), Sérgio Assis, e o prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Junior, presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul.

“Esse é um ato simbólico. A ação do Governo do Estado na conservação da biodiversidade vai muito além. Só no Parque do Taquari vamos plantar mais de 2 milhões de árvores em 1.300 hectares de área que estão sendo recuperados. Tomamos esse ato como um exemplo para chamar a atenção da sociedade sobre a importância da árvore para o equilíbrio ambiental, especialmente em um momento em que sentimos as fortes consequências do aquecimento global. O Governo do Estado tem agido com energia tanto no controle quanto na recuperação ambiental, mas essa é uma luta de toda a humanidade, todos somos responsáveis e podemos ajudar”, destacou o presidente do Imasul.

O secretário executivo da Semadesc, Artur Falcette, ressaltou a importância das ações individuais e da conscientização para a conservação ambiental. Ele incentivou a população a adotar práticas sustentáveis em casa, como a coleta seletiva e a gestão adequada dos resíduos sólidos, além de cobrar o poder público por medidas de conservação ambiental e educar as novas gerações sobre essa temática.

Uma das áreas escolhidas para o plantio simbólico no Dia da Árvore era afetada por uma grande erosão, resultando em uma enorme cratera que comprometeu as nascentes do Córrego Joaquim Português. Todo o solo e vegetação foram arrastados pela enxurrada, se acumulando no lago principal do Parque das Nações Indígenas. Esse processo erosivo se intensificou no final da última década, com a pavimentação das áreas próximas, acelerando o escoamento das águas pluviais.

No ano de 2020, foram retirados 150 mil metros cúbicos de terra e resíduos do lago principal do Parque das Nações Indígenas, um serviço que consumiu R$ 1,5 milhão e demandou sete meses de trabalho. Iniciaram-se as obras para resolver definitivamente o problema da erosão nas nascentes do córrego Joaquim Português com a construção de uma bacia de contenção com capacidade para 36 milhões de água no lado oposto da rua. Após isso, foram implantados tubos para direcionar a água pluvial à bacia de contenção, auxiliando na recuperação do local.

Além desse projeto, outros grandes esforços de restauração florestal estão em andamento no estado. Um exemplo é o Projeto Sementes do Taquari, considerado o maior projeto de conservação da natureza dentro de um parque estadual no Brasil. O projeto envolve o plantio de 2 milhões de mudas de espécies do Cerrado, cobrindo uma área de 1.300 hectares de pastagem degradada na região do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari.

No Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, três projetos de recuperação florestal estão em andamento em parceria com organizações e empresas privadas. Esses projetos visam restaurar hectares de áreas degradadas e reintegrá-las ao ecossistema. Os esforços realizados pelo Imasul demonstram um compromisso firme do governo em promover a conservação da natureza e garantir um futuro sustentável para todos.

“Quanto mais e melhor conservada a natureza, as águas, o solo, as matas, melhor a vida de todos nós”, pontuou o secretário adjunto da Semadesc, Walter Carneiro Junior. Este compromisso reflete uma abordagem abrangente e determinada para enfrentar os desafios ambientais e trabalhar em direção a um futuro mais sustentável para as próximas gerações.

