No Dia dos Finados, cemitérios públicos irão abrir ás 7 horas

Neste Dia dos Finados, que irá cair na quarta-feira (2), os três cemitérios públicos de Campo Grande (Santo Amaro, Santo Antônio e Cruzeiro) irão abrir os portões a partir das 7h da manhã, para que cerca de 216 mil pessoas homenageiem os mortos. É previsto que o horário de fechamento ocorra as 17h.

Porém, antes de serem abertos para esse fluxo de visitantes, os cemitérios passaram por um intenso mutirão de limpeza e reparos pontuais nas últimas três semanas.

Um exemplo foi o Cemitério Santo Amaro, fundado em 1961 e ocupando uma área de 27 hectares, equivalente a um loteamento com 1.350 terrenos, onde estão sepultadas 46 mil pessoas. As equipes realizaram no local capina, roça, poda de árvores, pintura de meio-fio, remoção de entulhos deixados por famílias que construíram capelas sobre os túmulos, eliminação de formigueiros e calçamento de algumas áreas de circulação dos visitantes.

Porém, com o intuito de escapar do grande movimento de visitantes que sempre ocorre no Dia dos Finados, diversas pessoas decidiram antecipar a visita aos túmulos de familiares e conhecidos. Foi o caso de Miguel Cabral, 80 anos e da filha Maria, que visitaram no sábado (29) o Cemitério São Sebastião, para homenagear os sepultados e limparem os túmulos. Na quarta-feira é previsto que 15 mil pessoas compareçam no cemitério fundado em 1970, onde 32.200 pessoas estão sepultadas e que ocupa 29 hectares, às margens da Avenida Coronel Antonino.

O comércio não foi esquecido e nas entradas dos locais auditores fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), já estão orientando os comerciantes sobre a área delimitada para evitar a obstrução da passagem dos visitantes. Com o intuito de aproveitar o fluxo maior de pessoas, Ana Badia, 60 anos e a filha, Mara Roberta, 38 anos, montaram a barraca em frente do Cemitério São Sebastião desde a sexta-feira (28), onde vendem fósforo, velas e flores artificiais. Ana acredita que até quarta-feira (2) consiga comercializar todo o estoque, incluindo as 2 mil velas.

Veja também: Confira o que abre e fecha no feriado de Finados

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.