Confira o que abre e fecha no feriado de Dia dos Finados

A primeira semana de novembro já chega com feriado, nesta quarta-feira, 2 de novembro, é celebrado o Dia de Finados, data religiosa onde a população se dedica a rezar e visitar túmulos dos entes falecidos. Com o feriado diversos locais de Campo Grande estarão fechados, para evitar transtornos, confira o que abre e fecha durante o Dia de Finados.

Lojas e comércio

As lojas estão autorizadas a abrir normalmente no feriado, sendo de responsabilidade de cada comerciante a abertura. Nesta quarta-feira o Mercadão Municipal abre das 06h30 às 12h, já a Feira Central estará de portas abertas das 17h às 23h.

Saúde

Hospitais, CRS (Centro Regional de Saúde) e UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) estão atendendo normalmente. As unidades 24h de atendimento de urgência e as que fazem plantão de vacinação, como a UBS Dona Neta, 26 de Agosto e Moreninhas funcionaram normalmente.

Escolas

Em todas as escolas da Rede Estadual e Municipal o dia não será letivo.

Transporte

O Aeroporto de Campo Grande e a Rodoviária funcionam normalmente, assim como o transporte coletivo.

Delegacias

As Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, no Tiradentes, e Centro, e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) funcionam em horário normal. Boletins de ocorrência podem ser feitos pela internet, através da delegacia online do MS.

Shoppings

Todos os shoppings de Campo Grande funcionam em horário normal dás 10h às 22h, com exceção do Pátio Central que estará fechado.

Mercados

Os mercados abrem normalmente, com possibilidade de conceder aos trabalhadores folga compensatória. Postos de combustíveis e farmácias também estarão abertos.

Repartições públicas estaduais

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Agenfas (Agências Fazendárias do Estado), Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) e Funtrab (Fundação do Trabalho) não abrem e os atendimentos retornam o na quinta-feira (03).

Órgãos municipais

A prefeitura de Campo Grande assim como os demais órgãos municipais como Funsat (Fundação Social do Trabalho) e Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) não terão expediente.

Praças e Parques

As praças e parques da Capital estarão abertas para quem pretende curtir o feriado no ar livre.

Outros

Cartórios, Hemosul, Casa da Saúde, Correios, Detran, Bancos e Lotéricas não abrem no feriado e o atendimento volta ao normal a partir de quinta-feira (3).

