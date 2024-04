No aniversário de Nioaque, cidade ganha R$ 25 milhões em obras

Ao completar 175 anos a cidade de Nioaque ganha R$ 25 milhões em obras e investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul. O governador Eduardo Riedel esteve nesta segunda-feira (8) no município, participou de inaugurações e lançou obras para a cidade.

Uma das marcas da sua gestão é o municipalismo, que traz resultados diretos na vida das pessoas, como o asfalto em frente de casa, saneamento de qualidade, reforma e revitalização das escolas e melhora na estrutura das unidades de saúde.

“[Hoje é] um dia de festa. Andamos por várias obras da cidade e entregamos investimentos importantes como asfalto, rede de esgoto, saneamento, gerador de energia para o hospital, além de reforma da quadra poliesportiva. Ações com foco nas pessoas”, afirma o governador.

Riedel lembra ainda das novas obras que foram acordadas com as lideranças da cidade. “Assim é um governo municipalista, que ouve as reais necessidades da população. Faremos a revitalização da praça, iremos ampliar a pavimentação da cidade, fazer a sinalização viária e ter obras em mais três ginásios. Promover o crescimento, com inclusão”, completa.

Obras entregues

Uma das ações que mudam a vida das pessoas é a chegada do asfalto. Com este objetivo o governador inaugurou a primeira fase da obra de pavimentação da Vila Santa Amélia. Lá foi feito um convênio com o município para realização dos trabalhos. A obra conta com lajotas sextavadas, que dão mais segurança viária e estética mais agradável ao bairro.

Para saúde municipal, foi feita a entrega de um grupo de gerador de energia para sala de raio-X do Hospital Aroldo Lima Couto, que contou com recursos do Estado por meio da SES (Secretaria Estadual de Saúde).

A educação também foi contemplada em Nioaque. O governador inaugurou a quadra poliesportiva da Escola Municipal Noé Nogueira, que fica no assentamento Colônia Conceição. Lá, o investimento é de R$ 509 mil do Estado. Ao todo o projeto custou R$ 1,04 milhão.

A infraestrutura urbana da cidade ganhou a modernização da iluminação pública em diversos locais da área central, com luminárias de led e postes ornamentais, em um convênio do Estado com o município. Pensando na mobilidade urbana ainda foi assinado o termo de compromisso (R$ 491 mil) para sinalização viária na cidade, que será viabilizada pelo Detran-MS.

Novas obras, novos sonhos

Além de comemorar o aniversário da cidade, o governador também aproveitou a oportunidade para lançar novas obras para melhorar a vida dos moradores. Mudanças que fazem diferença na vida das pessoas.

Entre elas está a revitalização da Praça IV de Novembro, que terá o custo de R$ 5,5 milhões. Um pedido antigo da população. Também haverá a pavimentação do acesso ao bairro Baía no valor de R$ 1,3 milhões.

No pacote está incluído a cobertura de duas quadras poliesportivas da cidade e a construção de uma nova estrutura (quadra de esportes) na Aldeia Cabeceira. Ao todo as novas obras terão investimento de R$ 9,95 milhões.

“Uma conquista para o município. O Governo do Estado veio aqui entregar e lançar obras, tendo o apoio da bancada estadual”, afirma o deputado estadual Paulo Corrêa.

Saneamento é saúde

Investir em saneamento básico e também pensar na saúde das pessoas. Com este lema o governador está construindo uma Estação de Tratamento de Esgoto em Nioaque. A obra no valor de R$ 12,9 milhões já está na reta final.

Conduzida pela Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de MS) a estação terá capacidade de 15 litros por segundo e implantação de 3.513 metros de linha de recalque. Saneamento é prioridade da gestão estadual, com investimentos robustos em todas as regiões e parceria público-privada para elevar o índice de cobertura de esgoto no Estado.