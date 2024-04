1º Ecoponto Itinerante é instalado hoje em Campo Grande

Nesta segunda-feira(8) será instalada em Campo Grande o primeiro ecoponto itinerante. A inciativa, de forma inédita, irá passar pelos bairros de Campo Grande visando a sustentabilidade, reciclagem e descarto correto de resíduos.

Além disso, a ação pode ajudar a conscientizar a população para a atenção na hora de descartar o lixo. A estrutura estará durante a semana na Associação de Moradores do Jardim das Perdizes.

Os moradores podem usufruir da estrutura até o próximo sábado (13). Os horários são: do dia 8 ao dia 12: das 8h às 18h e no dia 13: das 8h às 12h. O limite de resíduos a serem recebidos no local será de 1m³ por dia e por CPF, com exceção dos materiais recicláveis, para os quais não haverá limite específico.

O Ecoponto Itinerante recebe a coleta de materiais como: resíduos recicláveis; resíduos da construção civil; resíduos eletrônicos; móveis inutilizáveis; e, galhos e podas, e visa atender áreas de difícil acesso e mais distantes dos centros fixos de descarte, além de conscientizar a comunidade sobre a importância da separação correta dos resíduos e do reaproveitamento de materiais.

O Ecoponto Itinerante também pode contribuir para a diminuição dos focos de dengue e a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

A iniciativa do Ecoponto Itinerante é um dos resultados da “4ª Jornada de Inovação Cidades que Transformam” que possui o objetivo de desenvolver soluções inovadoras que equacionem as dimensões técnica, ambiental, social e econômico-financeira da prestação dos serviços de resíduos sólidos urbanos e promovam a economia circular.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.