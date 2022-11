Neste sábado, AGEMS realiza plantio de mudas de árvores no Arco dos Ipês

Inaugurado em maio, o Arco dos Ipês irá receber novidades neste fim de semana. A AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), em parceria com órgãos e concessionárias parceiras irá realizar neste sábado (26), o plantio de novas mudas de árvores, a partir das 8h.

Carlos Alberto de Assis, diretor-presidente da AGEMS, explica que o novo replantio irá repor as mudas que foram perdidas. “Quero convidar vocês, neste sábado, dia 26, no Arco dos Ipês, vamos replantar mudas que plantamos há alguns meses. Sabíamos que teria alguma perda e preocupados em zelar por nossas árvores, iremos fazer mais uma ação no Parque dos Poderes com nossas crianças”, diz Assis, aproveitando para convidar a população.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar a sociedade local sobre a preservação do meio ambiente, além de que, as árvores plantadas podem ajudar no gerenciamento de águas pluviais, no controle de erosões, na absorção do gás carbônico, na liberação de oxigênio, melhorando assim a qualidade e umidade do ar, além de absorver ruídos e o barulho na cidade.

Nesta edição, as mudas serão adotadas e receberão plaquinhas com o nome da madrinha ou padrinho, que ficarão responsáveis por cuidar da árvore que irá se desenvolver.

Por dois anos consecutivos, Campo Grande, que é conhecida pelo costume de plantar árvores, foi considerada a cidade mais arborizada do mundo pela rede Tree Cities of the World. O título é concedido às cidades que se comprometem a cultivar e a manter florestas urbanas.

