Na última Sessão Ordinária de 2023, Dr. Victor Rocha faz balanço do mandato

Médico Da Casa Rosa, lamentou por não ser só de notícias boas

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) usou a tribuna da Câmara de Campo Grande, na última Sessão Ordinária de 2023, para fazer um balanço sobre sua atuação parlamentar em seu terceiro ano de mandato.

O parlamentar progressista prestou contas do Projeto Casa Rosa que encerrou suas atividades em 15 de dezembro de 2023 no ambulatório de mastologia da Maternidade Cândido Mariano e retoma as atividades em janeiro do ano que vem na antiga ala de psiquiatria da Santa Casa.

“Assim que fomos informados do fim da parceria com a Maternidade Cândido Mariano, fomos procurados por outras instituições, entre elas a Santa Casa. Conversamos com a Dra. Alir Terra (presidente da Santa Casa) e toda a diretoria do hospital e ficamos muito felizes em revelar em primeira mão que a Casa Rosa irá para Santa Casa a partir de janeiro de 2024”, revelou.

O médico da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha disse ainda que o deputado Federal, Beto Pereira, assim que foi informado da situação do projeto, se colocou à disposição para ajudar nos custos dos serviços oferecidos pela Casa Rosa, por meio de emenda parlamentar. “O Deputado Beto Pereira se colocou à disposição para nos ajudar. Assim como os deputados: Dagoberto Nogueira, Camila Jara e Vander Loubet. Os vereadores da Capital, também são parceiros com emendas impositivas. Também contamos com o apoio do ex-governador, Reinaldo Azambuja e do atual governador, Eduardo Riedel. Graças a Deus todos comprometidos com a manutenção da Casa Rosa em prol da Saúde da Mulher de Mato Grosso do Sul”.

Até 15 de dezembro de 2023, a Casa Rosa realizou 7.219 atendimentos (entre primeira consulta e retornos). Foram realizadas 2.427 ultrassonografias, 1.172 mamografias, 1.123 biópsias e 41 cirurgias de mama. Sendo diagnosticados cerca de 140 casos de câncer de mama, todos devidamente encaminhados para tratamento.

“Nossa ida para Santa Casa consiste na ampliação dos serviços oferecidos pela Casa Rosa. Vamos continuar trabalhando para cuidar da saúde da mulher, do homem e da criança”, pontuou.

Porém, Dr. Victor Rocha lamentou o caos na Saúde Pública da Capital. “Eu gostaria de estar falando só de coisas boas, mas infelizmente preciso falar o que está acontecendo na nossa cidade. A começar pelo Hospital Municipal, que foi anunciado em agosto deste ano e até hoje, nem projeto tem ou local escolhido, conforme documento da SESAU; falta de medicamentos básicos nas unidades de saúde, fila da vergonha do SISREG para consultas, exames e cirurgias eletivas; essa fila a cada dia só aumenta por ausência de ações para reduzir as filas; zero aumento salarial aos servidores públicos municipais de CG, nem a reposição da inflação, mesmo com o aumento da arrecadação”.

Victor Rocha reforçou a falta de ambulâncias do SAMU, ocasionando demora no atendimento e não é culpa do servidor não, mas é porque eles não estão tendo as condições de trabalho. Sem falar em folha secreta, com servidores ganhando mais de 100 mil reais e suspensão do Processo Seletivo pelo TCE para contratação de mais de 700 funcionários sem concurso público”, denunciou.

Prestando contas dos serviços realizados pelo gabinete do vereador Dr. Victor Rocha, foram apresentadas 49 proposições de Projetos de Lei, destes: 12 tornaram-se Decretos Legislativos; 2 tornaram-se Leis Complementares; 1 aprovado (aguardando sanção); 11 sancionados e 6 em tramitação. Também foram encaminhados cerca de 350 ofícios e requerimentos, cobrando explicações sobre o bom andamento do serviço público prestado pela gestão municipal. Por fim, foram encaminhadas indicações de melhorias para mais de 50 bairros da Capital.

“Encerramos o ano com a certeza do dever cumprido. Em 2024, nosso compromisso de lutar por uma saúde de qualidade e com resultado está reafirmado com a população. Seguimos com o projeto da Rosa na Santa Casa, garantindo ampliação dos serviços e acesso à saúde pública para nossa gente”, finalizou Dr. Victor Rocha, desejando um Feliz Natal e um ano novo abençoado.

Com informações da Assessoria de Imprensa do vereador Dr. Victor Rocha.

