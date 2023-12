Atletismo MS: a sorte está bem lançada

Sul-mato-grossense ganha bolsa nos EUA e segue na luta para viajar

Bruna Vieira de Jesus corre contra o tempo em pleno fim de ano. Destaque brasileira no lançamento de dardo, a campo-grandense de 21 anos comemora a bolsa de dois anos para estudar e treinar no Novo México, Estados Unidos. Na outra ponta, busca recursos para pagar as despesas com a viagem do país ao exterior, marcada para o próximo dia 4.

Em entrevista por mensagens de texto, na segunda-feira (18), Bruna explica como a bolsa foi conquistada. “Meus amigos, que foram pra lá, me indicaram, e ele se interessou pelos meus resultados”, comenta a atleta do lançamento de dardo, dona de 16 medalhas em nacionais.

Ela ainda não conheceu as instalações do College. “Vi por vídeo e é surreal, lugar lindo e com uma estrutura muito boa para treinamento e estudo”, afirma a brasileira. A ideia é permanecer ao menos até o fim de 2025. “A bolsa é de dois anos de Junior College, vou fazer Conhecimentos Gerais primeiro, e depois pretendo subir para uma universidade de 1° divisão, para fazer educação física”, detalha.

Ela admite gostinho de realização na carreira, iniciada em 2015 – aos 13, foi vice-campeã brasileira, o que valeu a ida ao primeiro Sul-Americano – e incluiu uma escolha dolorida. “Sim, tem gosto de um dos sonhos realizados, a escolha entre o handebol e o atletismo sempre foi muito difícil”, admite Bruna, que também se destacou debaixo das traves em competições locais e nacionais de base. “Handebol é minha paixão e eu tenho um time incrível ainda e é do handebol que surgiu a Bruna do dardo, por conta dos lançamentos de goleira. Hoje, já não ‘cato’ mais.”

De lá para cá, coleciona participações em sul-americanos, pan-americano da modalidade, mundiais e olimpíadas da juventude, o que a levou a sete países (Paraguai, Bolívia, Argentina, Colômbia, Equador, Peru e Marrocos). E segue contando…

Rumo aos EUA, mas 100% brasileira

A campo-grandense explica que poderá vir ao Brasil e participar de competições nacionais. “Sim, eu venho participar dos brasileiros, e só posso representar a seleção brasileira. Lá, as competições só são pela universidade e a principal é o nacional universitário”, narra. “No resto, sou toda brasileira (risos), continuo no mesmo clube, representando Campo Grande e MS”, acrescenta.

Deste modo, a ideia é manter a frequência em pódios. Em 2022, foi campeã brasileira universitária e vice sub-23. Nesta temporada, foi a primeira no Brasileiro sub-23 e fez a sua melhor marca na modalidade.

Atleta faz vaquinha virtual

Por outro lado, Bruna Vieira tenta viabilizar a viagem, marcada para o dia 4. “Estou fazendo uma vaquinha, pois, ficaria em torno de uns R$ 18 mil tudo”, estima a atleta.

Perguntada se a ação é um exemplo de dificuldade de se viver do esporte no Brasil, a sul-mato-grossense diz: “Com certeza, pois aqui nada é fácil, a passagem para ir está muito cara e ainda tenho que gastar com o visto e o custo para ir tirar o visto, pois, vou a Brasília”.

Na lista, o dinheiro, em valores aproximados, vai para a passagem aos EUA (R$ 11 mil), passagem, hospedagem e alimentação até a Capital Federal para ir tirar visto, nos dias 27/28 (R$ 4,5 mil), mais R$ 3 mil do agendamento e taxas do visto.

“E tudo foi falado e resolvido semana retrasada, muito em cima da hora. Mas estamos em busca desse dinheiro e vai dar tudo certo”, confia Bruna Vieira de Jesus.

Serviço – Sua chave PIX é (67) 99867-8431.

Por Luciano Shakihama.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.