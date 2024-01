Na 1ª semana do ano, preços de itens da cesta básica ficam estáveis

El Niño deve continuar pesando no bolso dos consumidores ainda este ano

Na primeira semana do ano, alimentos como arroz e feijão – itens essenciais da cesta básica, mantiveram-se sem grandes alterações de preço, em comparação à última semana de 2023 (24 a 31 de dezembro), na qual o consumidor pagou, em média, R$ 26,90 no arroz de 5 kg. Já na atual semana, esse valor foi para R$ 28 (um aumento de R$ 1,00, em média). Os dados foram extraídos da pesquisa de preço realizada semanalmente pelo jornal O Estado, em seis supermercados atacadistas e varejistas de Campo Grande

Em contrapartida, o consumidor pagou mais barato no pacote de feijão de 1 kg, na primeira semana do ano. A média de preço pago foi de R$ 7,14, quando na semana anterior ficou em R$ 8,14 (queda de R$ 0,95). Outro dado que chama a atenção é a variação calculada para o alimento nas duas semanas comparadas, sendo de 32,94% (2024) e de 90,14% (2023).

O óleo de 900 ml (Concórdia) apresentou aumento na variação de preço, sendo de 7,16% na atual semana e de 9,28%, na semana anterior. O valor mais em conta encontrado nas prateleiras, nesta semana, foi de R$ 5,59. Enquanto era vendido por R$ 5,39, na semana passada.

O fenômeno climático El Niño tende a continuar causando impactos nos preços dos alimentos, como ocorreu em 2023, avalia a economista e pesquisadora do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em Mato Grosso do Sul, Andreia Ferreira. “É bem provável [ter impactos], porque mesmo as variações climáticas sazonais [influenciam] nos preços dos alimentos. O efeito é mais rápido, visivelmente, nos itens do campo, comercializados in natura (hortifrútis), nos processados também chega e, a depender do produto, pode se estender para além do período de colheita”, pontua a especialista.

Ainda conforme a pesquisa, a reportagem do jornal encontrou o quilo da batata vendido a R$ 10,99, já o menor valor na sessão de hortifrúti foi de R$ 6,99 (57,22%). O preço médio pago no quilo do legume é de R$ 8,68, enquanto na semana passada, o preço/médio era de R$ 8,53.

O quilo do tomate apresentou variação de 43,68% entre os estabelecimentos visitados. Nesta semana, o campo-grandense encontra o item custando R$ 6,25 (Pires) e R$ 8,98 (Comper). Na última semana de 2023, o valor mais em conta foi de R$ 4,98, no mesmo estabelecimento, resultando em um aumento de R$ 1,27.

Na sessão do açougue, o quilo do frango congelado obteve variação de 33,37%, custando R$ 8,99 no Fort e R$ 11,99, no Nunes. Os mesmo valores foram encontrados pela pesquisa, na semana anterior.

Produtos de higiene e limpeza

Outro destaque foi a variação de preço, entre os seis pontos de venda, para o papel higiênico Neve, com 12 unidades. Nesta semana, o menor valor encontrado foi de R$ 19,90 (Comper e Fort), o valor máximo foi de R$ 28,45, uma variação de 45,96%. Na semana passada, a variação calculada foi de 80,85% e o produto era vendido entre R$ 19,90 (Comper) a R$ 35,99 (Nunes).

O sabonete Lux de 90 g obteve variação de 32,12%, a mesma calculada na última semana do ano passado. O item era encontrado a R$ 2,49 (Atacadão, Comper e Fort) e R$ 3,29 (Nunes).

A esponja de aço com 8 unidades variou 43,51%, segundo a pesquisa, sendo vendida por R$ 2,85 no Assaí e R$ 4,09, no Nunes. O valor pago, em média, é R$ 3,14. Outros produtos da cesta e os valores podem ser conferidos na tabela de preço, acima.

Por Suzi Jarde

