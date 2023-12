Mutirão de saúde mental é realizado em distritos e assentamentos

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e a Coordenadoria da Rede de Atenção Psicossocial (CRAP), iniciou nesta sexta-feira (22) um mutirão de atendimentos em saúde mental voltado para a população dos distritos e assentamentos localizados na zona rural da cidade. O objetivo é levar acesso aos serviços de saúde mental, reforçando as ações da campanha Setembro Amarelo, que foca na prevenção ao suicídio.

A primeira ação aconteceu das 8h às 16h no ginásio da Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, no Distrito de Anhanduí. A proposta do mutirão é avaliar individualmente cada paciente, identificando suas necessidades e estabelecendo um plano de tratamento ou acompanhamento adequado.

Os atendimentos são realizados por uma equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, administrativos e voluntários. Na próxima semana, os atendimentos continuarão nos dias 28 e 29 de setembro, nos distritos da Chácara das Mansões e no assentamento Três Corações, respectivamente, com foco em pessoas com mais de cinco anos.

A Sesau está promovendo diversas ações ao longo do mês de setembro em apoio à campanha Setembro Amarelo, culminando no 1º Seminário de Prevenção do Suicídio no dia 27 de setembro, realizado no auditório da Unigran Capital. O evento visa discutir estratégias e conscientizar sobre a importância da prevenção do suicídio.

Dados sobre suicídio

No primeiro semestre deste ano, foram notificadas 855 tentativas de suicídio em Campo Grande. No mesmo período, foram registrados 55 óbitos. Em 2012 foram 1.322 tentativas de suicídio e 120 óbitos. O maior número de notificações é entre o público feminino, aproximadamente 70% dos casos. No entanto, os mais vitimados são os homens.

Estrutura da Rede

A Rede de Saúde Mental do Município é composta por 6 CAPSs, sendo 4 CAPS III, 1 CAPS A.D IV, 1 CAPS infantojuvenil, 1 Unidade de Acolhimento e 3 Residências Terapêuticas. Todas as unidades funcionam 24 horas por dia, com média de 1300 consultas ambulatoriais de saúde mental e 2000 mil atendimentos nos CAPS por mês.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

