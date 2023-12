Mutirão de conciliação de dívidas entre moradores e condomínios começa amanhã

A ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) promove nesta segunda-feira (11) o “Mutirão de Conciliação – Condomínios e Construtoras” com o objetivo de negociar possíveis inadimplências entre moradores e condomínios. A ação irá até 20 de outubro.Além da Capital, as cidades de Dourados e Três Lagoas também receberão o evento. Empresas e residenciais podem se cadastrar na ação até 5 de setembro, por meio do telefone 9 9671-7812 ou diretamente na entidade, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro, em Campo Grande. Não há taxa de adesão.

Conforme a gerente de Negócios na ACICG e coordenadora do mutirão, Paola Nogueira, a inadimplência também atinge este seguimento. “Por isso, nessa fase o mutirão vai reunir empresas e condomínios interessados em oferecer uma negociação diferenciada e quem aderir poderá fazer a conciliação online com seus inadimplentes”.

A conciliação tem sido uma ferramenta para promover uma negociação de forma rápida, econômica, segura e com homologação pelo juiz. O método é usado há mais de 10 anos pela Associação Comercial para ajudar empresas de Mato Grosso do Sul a recuperarem débitos e efetivarem acordos com clientes devedores.

“A conciliação é uma forma prática e muito vantajosa para a solução de conflitos entre empresas e seus devedores. A negociação ocorre na presença de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça em técnicas de solução de conflitos, com isso, as chances de se chegar a um acordo são maiores, proporcionando a regularização da dívida e a manutenção do relacionamento entre credor e cliente de forma amigável”, esclarece Paola.

