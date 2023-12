Complete a carteirinha: Capital tem plantão de vacinação em dois locais neste domingo

Para quem ainda não completou o esquema vacinal e não teve tempo de ir até uma unidade de saúde no dia de semana, Campo Grande realiza neste domingo (10) mutirão de vacinação em dois shoppings. Além disso, o mutirão irá contemplar doses da vacina contra Covid-19, gripe e vacinas voltadas para crianças, adolescentes e adultos.

No Shopping Norte Sul Plaza, localizado na Av. Presidente Ernesto Geisel, o plantão de vacinação ocorrerá das 11h e até as 19h. Já no shopping Bosque dos Ipês, na Av. Cônsul Assaf Trad, a vacinação será das 10h às 17h. Entre os imunizantes disponíveis estão a de febre-amarela, pentavalente e a tríplice viral.

Quem for até os pontos de imunização precisa levar a caderneta de vacinação e documento pessoa com foto.A superintendente de vigilância em Saúde da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Veruska Lahdo, destaca que essa ação visa facilitar o acesso da população à vacinação e aumentar a cobertura vacinal.