Mulher morre e uma pessoa fica ferida após veículo capotar violentamente em rodovia

Maria Cicera Marques dos Santos Fernandes, de 56 anos, morreu na tarde de ontem (16), após capotar o veículo em que conduzia, na MS-166, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. O passageiro, Luiz Paulo Bogarim, de 35 anos, foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande. Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo apurado pelo Porã News, um veículo Fiat/Strada, com placas do Paraguai, ficou completamente destruído as margens da rodovia, após capotar violentamente. As circunstâncias do acidente ainda segue sendo apurado pela Polícia Civil.

Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e a perícia técnica estiveram no local realizando levantamentos de praxe. Segundo informações do boletim de ocorrência, Luís foi encaminhado para o Hospital Municipal Soriano Correa da Silva, em Maracaju e devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado para Santa Casa de Campo Grande.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) também esteve no local.

