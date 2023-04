Humorista de Campo Grande, Higor faz sucesso mostrando a cultura do Estado na internet e nos shows

Na comédia há mais de quatro anos, o campo-grandense Higor Alexandre faz sucesso com seus vídeos de humor na internet e também nos bares de Campo Grande, levando a cultura regional para seus shows de stand-up. Para produzir os vídeos publicados nas redes sociais, o artista conta sempre com o “gole de inspiração” ao lado: o famoso tereré, bebida típica de Mato Grosso do Sul. Higor também compõe o grupo “Quase Stand-Up”, em parceria com Júnior Manica e Wagner Jean, o Popular da Corumbá.

Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com MBA em Gestão Comercial e MBA em Coach Aplicado à Gestão de Pessoas, Higor começou a gravar vídeos de humor em 2018, ainda tentando conciliar com as experiências profissionais. No ano seguinte, ele fez seu primeiro open mic (evento que abre espaço para que novatos no humor possam mostrar seus textos para o público), e percebeu que a comédia era o que faria realmente sentido em sua vida.

“Eu tentava conciliar o cômico com minhas experiências profissionais, mas logo isso se perdeu, pois aceitei que minha vontade era fazer as pessoas rirem, independente do assunto. Em 2019 eu fiz meu primeiro open mic e, desde aquele dia, percebi ser isso que queria para minha vida, então eu não parei mais”, conta.

Tema regional

O comediante explicou o motivo de gostar de levar a cultura sul-mato-grossense no stand-up e ainda brincou sobre o julgamento do público. “Eu falo do que vivemos para mostrar que é possível, sim, fazer comédia sobre nós. O público inicialmente julga, porque existe uma crença limitante de que se é regional, é ruim, que só os de São Paulo é que são bons. Quando veem que eu sou só mais um cara que passa pelos mesmos perrengues que eles, com seta, bom-dia que as pessoas não dão, estereótipos de bairros, eles acabam cedendo”.

Os campo-grandenses tem uma fama de que são “difíceis”, segundo Higor, que tenta deixar o show o mais atrativo possível, para prender a atenção da plateia. “Eles já te assistem com o julgamento que eu até brinco: ‘se fosse bom era famoso’, mas aplico todo o estudo sobre comportamento humano para deixar o mais atrativo possível, para prender a atenção, com isso, eu consigo provar que nem só os famosos são bons e que não precisa de milhões de seguidores para provar que seu trabalho vale a pena”, pontua.

Em muitos de seus vídeos, o artista usa um uniforme escolar e cita acontecimentos das escolas de Mato Grosso do Sul, em que muitos seguidores se identificam. Indagado se era bom aluno na época de escola, ele comenta que era mediano, mas já fazia algumas ‘gracinhas’ com os colegas. “Não era o mais inteligente, nem o que dava mais trabalho para os professores. Na escola, eu já fazia umas graças com meus colegas, mas eu nunca tinha visto isso como profissão”, explica

Ele ainda brincou sobre a pressão que a sociedade impõe: terminar os estudos, ingressar na faculdade e casar. “Quando eu entendi que eu tinha que fazer o que me deixa feliz e não o que a sociedade espera, eu já tinha terminado os estudos, feito três faculdades e tava casado”.

Recentemente, com diversas notícias de ameaças de violência que estão ocorrendo em escolas de todo o Brasil, inclusive em Campo Grande, Higor acredita que é necessária uma maior aproximação dos pais com seus filhos, para evitar que algumas informações e mesmo notícias ruins, tomem conta da mente dos menores. “Acho que os pais devem se aproximar mais dos filhos para saber se eles estão bem ou passando por algo. Acredito que uma parte disso também é falta de amor familiar. Reflexo de uma falta de tempo atrás de dinheiro, relacionamentos descartáveis, em que a criança já cresce em um ambiente com os pais brigando na frente do próprio filho. Com isso, ela cresce se sentindo um fardo e não parte de um laço familiar”, opina.

Carreira

Um fato importante, que marcou a vida profissional do humorista, foi o show ao lado de Igor Guimarães no Veras Bar, e a primeira apresentação em um teatro, abrindo o show de Marcos Cirillo, com a presença de mais de 400 pessoas. Entre as maiores conquistas de Higor, estão: “dívidas, calvície e ansiedade”, enumerou, brincando.

Para ele, o amor pela arte foi a maior vitória, nesses quatro anos atuando na comédia. “Entender o significado, que além de amar o que faço, entendo o bem que isso faz para as pessoas. Amizades, experiências, tudo apenas sentimental por enquanto, nada material”, brinca, de novo. Os humoristas Whindersson Nunes, Igor Guimarães, Rodrigo Marques, Afonso Padilha, Marcos Cirillo, Thiago Ventura, Jim Carrey, Chris Rock e Kevin Hart são as inspirações de Higor, que atualmente trabalha como social mídia da página humorística “Passeando em Campo Grande” e considera ser uma grande referência regional.

Quase Stand-Up Idealizado por Higor Alexandre, Junior Manica e Wagner Jean (Corumbá da Popular), o trio tem se destacado na cena da comédia local, por se apresentar em bares e espaços pela cidade, e também no interior de Mato Grosso do Sul. E, pela primeira vez, o grupo gravou um DVD de stand-up, na última terça-feira (11), no Salomé Bar. No ano passado, eles viajaram para São Paulo e também se apresentaram nas principais casas da cena da comédia nacional, como o Beverly Comedy e Comedy Sampa Club.

Serviços:

No dia 24 de abril, o grupo “Quase Stand-Up” se apresenta no restaurante Nativas Grill, localizado na avenida Afonso Pena, 5.468, Chácara Cachoeira. A entrada é R$ 49,90 e dá direito a uma ilha repleta de petiscos, além do show. Para saber mais, acesse o instagram: @nativasgrillcampogrande

Para acompanhar os vídeos e a agenda de Higor Alexandre, é só acessar o Instagram: @ohigoralexandre

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

