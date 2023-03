Espetáculo “A Bela e a Fera” estará nos dias 18 e 19 de março, no teatro Glauce Rocha

Para quem está procurando opções para o próximo sábado (18) e domingo (19), o musical “A Bela e a Fera” apresenta o conto de fadas francês, levando atuação, música e dança em um espetáculo apaixonante, no teatro Glauce Rocha, em Campo Grande.

O clássico da Disney já passou por algumas adaptações e atualmente tem espetáculos teatrais e musicais no mundo todo, inspirado em sua história original, onde a jovem Bela se apaixona perdidamente pelo príncipe Fera. O clássico conto de fadas da Disney, tradicional da França, foi escrito por Gabriell-Suzanne Barbot e publicado, pela primeira vez, em 1740. Ao sofrer alterações de Jeanne- -Marie LePrince de Beaumont, em 1756, o conto passou a ter uma narrativa mais leve. Desde sua última alteração, a história passa por diversas reproduções e releituras em teatros e musicais espalhados pelo mundo, mas não deixando de lado a essência de “Bela e Fera”.

A peça musical, que se apresentará na Capital, conta a romântica história da jovem Bela e seu príncipe, transformado em Fera após um feitiço. Bela começa a enxergar o lado humano da Fera e se apaixona perdidamente por ele, quebrando o feitiço.

Elenco

Em turnê pelo Brasil, passando por mais de 50 cidades, o espetáculo é dirigido por Daniela Schiarreta, sob direção musical do maestro Eduardo Pereira, coreografia de Tatiana Abbiati, dance captain de Alessandra Lona, direção residente de Ewerton Novaes e direção geral de Bruno Rizzo. O grupo já atraiu mais de 250 mil pessoas em quatro anos de apresentações, inclusive já se apresentou no Uruguai e Argentina.

O amor de ‘A Bela e a Fera’ inspirou 12 adaptações de filmes desde 1946, sendo a última lançada em 2017

1946

Primeira adaptação: sob direção de Jean Cocteau e René Clément, em uma noite escura e tempestuosa, o pai de Belle, Adélaïde, Félicie se perde e encontra abrigo em um castelo mágico. Ao sair, ele rouba uma rosa para Belle. A Fera, que mora no castelo o condena a uma das duas opções pelo roubo da rosa: a morte, ou ceder uma de suas filhas.

1962

‘O Lobisomem’: versão de 1962, de Edward L. Cahn, com Joyce Taylor e Mark Damon, mostra a Fera como um príncipe transformado em lobisomem.

1987

‘Primeiras Referências do Conto Animado’: primeira versão live- -action, estrelado por John Savage e Rebecca De Mornay, com direção de Eugene Marner, e trilha musical de Lori McKelvey. Quando seu pai irrita a criatura que vive em um castelo encantado, Bela não hesita em proteger o pai, decidindo ir viver no castelo com a Fera.

1987-1990

‘O Mundo Subterrâneo’: criada por Ron Koslow, estrelada por Linda Hamilton e Ron Perlman, a versão não transforma a Fera em príncipe, Vincent está destinado a permanecer como uma criatura.

1991

Versão de Walt Disney: versão animada musical dirigida por Kirk Wise e Gary Trousdale e canções de Alan Menken e Howard Ashman. No filme, Bela não tem irmãs, e o castelo da Fera foi encantado por uma fada disfarçada de velha mendiga que, no passado, ofereceu uma rosa a ele quando príncipe, que a recusou. Com raiva, a fada transformou o príncipe em Fera, e seus criados em objetos domésticos, agora a Fera tem o prazo para se casar com uma mulher que aceite seu amor até que a última pétala de uma rosa caia. A versão recebeu o Oscar e Globo de Ouro de Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original por “Beauty and the Beast”, e Globo de Ouro de Melhor Comédia ou Musical.

2009

A Aventura de Bela e a Fera’: estrelado por Estella Warren e Victor Parascos, adaptado por Gavin Scott. Enquanto as pessoas do vilarejo estão sendo brutalmente assassinadas, Fera é caçada como sendo responsável pelas mortes. Acreditando em sua inocência, Bela se junta a Fera para descobrir e combater o responsável pelos crimes.

2011

‘Versão Teen’: Kyle era um jovem cobiçado pelas mulheres, mas ao tentar humilhar Kendra, ela lança uma maldição que o deixa com o rosto deformado. Adaptado por Alex Flinn, e estrelado por Vanessa Hudgens e Alex Pettyfer.

2012-2016

Baseado na série de 1987: durante uma investigação, a detetive Catherine Chandler acaba reencontrando Vincent Keller, um homem que a salvou de um ataque anos antes. Agora, Keller sofre de uma doença que o transforma em monstro quando se irrita.

2014

A Maldição do Deus da Floresta’: filme estrelado por Léa Seydoux como Bela e Vincent Cassel como Fera. A maldição da Fera foi lançada por um deus da floresta, condenando-o a viver como monstro até que encontrasse alguém que o amasse, por ele um dia ter caçado a corça dourada, que na verdade era a ninfa do bosque, filha do deus da floresta.

2017

Live-action da Disney: transformado em musical animado por Linda Woolverton, o live-action recebeu Oscars, Globos de Ouro e Grammys pelas canções de Alan Menken e Howard Ashman. A filmagem quadro a quadro, a partir do clássico animado dos Studios Walt Disney, agora dirigido por Bill Condon, é estrelado por Emma Watson e Dan Stevens.

Serviço

Musical “A Bela e a Fera”, no teatro Glauce Rocha, nos dias 18 (sábado), às 17h, e dia 19 (domingo), às 15h. Valores: setor A – R$ 170,00 (inteira) / R$ 85,00 (meia); setor B – R$ 140,00 (inteira) / R$ 70,00 (meia); setor C – R$ 120,00 (inteira) / R$ 60,00 (meia). VENDAS: estande Comper Jardim dos Estados. ON-LINE: ingressodigital.com

