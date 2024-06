MS registra seis mortes por Influenza e número de óbitos chega a 44 no ano

Mato Grosso do Sul registrou mais seis mortes por Influenza, conforme dados do Boletim Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (13) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). O boletim também revelou que 32 novos casos da doença foram confirmados no Estado durante o mesmo período.

Com esses novos registros, o número total de óbitos em 2024 subiu para 44 evidenciando um alerta da situação epidemiológica atual. A maioria das mortes registradas são casos de H3N2, sendo 7 por Influenza A H1N1, 32 por Influenza A H3N2 e 5 por Influenza A não subtipado.

As vítimas mais recentes incluem um jovem de 20 anos de Miranda, um idoso de 72 anos de Maracaju, três idosas de Campo Grande de 74, 77 e 78 anos, e uma idosa de 65 anos de Ponta Porã.

