Cozinha Experimental da Cassems traz jeito saudável de preparar tradicionais comidas de Festa Junina

Ação é voltada para beneficiários da Cassems e será realizada na próxima terça-feira (18)

O programa de prevenção ‘Cozinha Experimental’ da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), entra no clima de Festa Junina e na próxima terça-feira (18), a partir das 18h, ensina como preparar tradicionais pratos da época de maneira saudável.

A nutricionista e coordenadora do programa de prevenção, Melissa de Andrade Ayache, responsável por ministrar a aula, selecionou cardápio com alto teor nutritivo e de fácil preparo. “O objetivo é mostrar que é possível manter a tradição da culinária típica das festas juninas, mas com pratos preparados de uma forma mais saudável”, ressalta a nutricionista.

A aula do Cozinha Experimental será realizada no Centro de Prevenção, na Rua Abrão Júlio Rahe nº.97. Os beneficiários interessados em participar da Edição Especial da Cozinha Experimental podem entrar em contato por meio do telefone: (67) 99168-5702.

O programa Cozinha Experimental apresenta alternativas diferenciadas para uma alimentação mais saudável, os encontros buscavam superar a ideia de que a culinária nutritiva não poderia estar alinhada com preços acessíveis, sabores e tradicionalidade.

