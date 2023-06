Motorista tenta desviar de objeto e tomba carreta na MS-338

Uma carreta ficou destruída na madrugada de hoje (19), após tombar na MS-338, entre os municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo. O motorista de 48 anos, saiu ileso do acidente, mas a carga de fertilizante ficou espalhada pela rodovia.

O veículo seguia Cuiabá (MT) ao interior de São Paulo, quando o motorista perdeu o controle o veículo ao tentar desviar de um objeto não identificado, tombando nas margens da rodovia.

Testemunhas relataram ao site Cenário MS, que o acidente aconteceu por volta das 4h30, e havia muita neblina na região.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas não precisou encaminhar a vítima ao hospital.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.