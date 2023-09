Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Segundou, Áries, e será preciso colocar as mãos na massa logo cedo se quiser dar conta do serviço. Depois do almoço, os astros enviam ótimas energias para as finanças e pode até rolar uma graninha extra. Mas os assuntos de casa também seguem exigindo atenção e você pode aproveitar o dia para deixar as tarefas domésticas mais chatas em dia. Só um aviso: as comunicações podem ficar meio truncadas e será preciso cuidado para fugir de fofocas e evitar mal-entendidos. Com o mozão, a Lua canceriana avisa que um jantarzinho romântico pode ser mais gostoso do que imagina. Tá na pista? Um ex-amor pode pedir uma nova chance, mas vá devagar para não se arrepender mais tarde.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Neste início de semana, as estrelas mandam o papo reto: redobre os cuidados com as finanças e não coloque todo o seu dinheiro em um negócio arriscado demais porque o risco de prejuízo é real oficial. Dito isso, você conta com uma habilidade extra para se expressar e pode se destacar em tudo o que envolva comunicação. As amizades também seguem protegidas e, desde que não envolva dinheiro, um programa com a turma será perfeito pra dar muita risada e levantar o astral. O pessoal pode dar uma ajuda para você conhecer gente nova e expandir seus contatos, o que anima a conquista! A dois, é hora de abrir o coração e caprichar no romantismo.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A semana começa com a Lua firme e forte em sua Casa da Fortuna, sinal de que podem surgir boas surpresas para o seu bolso. Agarre qualquer chance de conquistar algo que desejava há um tempo! Mas nem tudo é perfeito e talvez tenha que controlar melhor seu temperamento se quiser manter seu foco no serviço. Talvez seja preciso deixar os seus planos de lado e assumir um trabalho extra. Agir de maneira discreta será o segredo para causar uma boa impressão e dar aquele up na sua carreira, meu cristalzinho. Se você está sonhando com um novo amor, as estrelas avisam que não há muitas novidades na área. O romance pode ficar em segundo plano agora.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Segundou, bebê, e a Lua segue em seu signo protegendo seus interesses. As estrelas garantem que você estará em sintonia com as pessoas próximas e vai dar aquele show de empatia e carinho. No trabalho, agir em equipe pode ser a melhor pedida para atingir seus objetivos, especialmente depois do almoço. O contato com pessoas de fora ganha destaque e, embora precise de uma certa cautela, também pode trazer resultados concretos para a realização das suas esperanças. Na conquista, seu charme se destaca e não será difícil fisgar um novo amor através das redes sociais. A dois, vai sobrar animação e otimismo para curtir a companhia de quem ama.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Nesta segunda, você estará mais a fim de ficar no seu canto e talvez não tenha tanta facilidade para interagir com os outros. Há risco de briga séria com alguém próximo, principalmente nas amizades, e será preciso boa vontade para manter um clima de harmonia ao seu redor, Leão. Mas também há boas notícias! As estrelas favorecem os cuidados com a imagem depois do almoço, e pode ser a sua chance de conquistar o reconhecimento que merece no trabalho. Também vale a pena se exercitar mais e adotar hábitos saudáveis. Reforçar a confiança será importante para ficar em paz com o love. Já na paquera, tenha cuidado pra não cair em cilada.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você começa a semana com o pique nas alturas, bebê, e pode se interessar por experiências novas no trabalho. Assuntos ligados aos amigos também ganham destaque. Mas nem tudo é perfeito e lidar com os colegas talvez não seja tão fácil quanto você gostaria. Abra os olhos com rival ou com colega que quer roubar os créditos pelas suas ideias, tá? Depois do almoço, o astral melhora e será mais fácil identificar e se aproximar de colegas que têm os mesmo objetivos que você. Se anda sonhando com um romance, há chance de cair de amores por alguém que conheceu em viagem ou nas redes sociais. Interesses em comum e altas doses de carinho ajudam a blindar o romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua aumenta sua popularidade e o seu lado sociável, Libra, mas também avisa que a sua ambição tem tudo para crescer neste início de semana. Foque sua atenção no trabalho para tirar o melhor proveito dessa energia e não deixe que as distrações atrapalhem o serviço, tá? Cuidados com a saúde também serão bem-vindos porque os astros avisam que qualquer tipo de exagero terá consequências. Adotar novos hábitos exige mais esforço da sua parte, mas, no final, valerá a pena! A atração por alguém próximo tem tudo para crescer e uma paquera platônica tem chance de virar algo mais sério. A dois, capriche na hora de se arrumar para impressionar o mozão e ganhar elogios!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O desejo de viajar e de sair da rotina promete animar esta segunda, Escorpião, mas talvez não seja possível encaixar isso na rotina. Mas começar um novo curso ou aprender algo diferente pode ser o que faltava para trazer um pouco mais de animação ao seu dia a dia, bebê. No trabalho, a cooperação e o espírito de equipe serão o segredo para o sucesso! No que depender dos astros, pode esperar momentos divertidos com as pessoas próximas na vida pessoal também. Mas o romance pode enfrentar altos e baixos hoje e, se a relação não vai bem, há chance até de rompimento. Mas se vocês estão entrosados, vão superar as brigas e estreitar ainda mais os laços.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A segundona começa animada e com direito a mudanças inesperadas, mas não se preocupe demais, Sagita. Bora lá correr atrás das tarefas porque nada vai cair de presente no seu colo hoje. Logo cedo, a convivência com o pessoal de casa pode enfrentar alguns altos e baixos. Respire fundo, invista na paciência e faça a sua parte porque logo o astral melhora, tá? As tarefas domésticas podem exigir uma atenção extra, mas esse esforço vai render frutos no final. Quem trabalha em casa conta com ótimas energias! Explore seu lado sensual para fisgar o interesse do crush. Alguém do passado pode trazer problemas ao romance se não tiver cuidado. Controle o ciúme.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua favorece os relacionamentos neste início de semana, destacando o seu lado mais sociável e animando o contato com colegas e pessoas queridas. Logo cedo, porém, as estrelas avisam que pode pintar mal-entendido no trabalho. Escolha bem as palavras, confira documentos antes de assinar e leia duas vezes um e-mail antes de enviar, tá? A boa notícia é que a comunicação tem tudo para melhorar à tarde e você conta com uma dose extra de charme para encantar a todos. Aproveite essa boa energia para animar a paquera! Há chance de cair de amores por alguém que acabou de conhecer. O romance estará protegido pelas estrelas.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Segundou, Aquário, e o astral é mais do que favorável para encarar as tarefas que vão surgir pela frente, seja no trabalho ou em casa. Se estiver precisando de uma grana extra para equilibrar as finanças, a família ajuda a quebrar um galho. Mas as estrelas avisam que é preciso cuidado para não desequilibrar as contas comprando tudo o que vê pela frente, tá? Valorize a sua grana e fuja dos prejuízos, bebê! A Lua também favorece os cuidado com a saúde e você pode se inspirar e adotar um estilo de vida mais saudável hoje. Se está só, controle a possessividade para ter sucesso na conquista. As finanças podem causar briga no romance se não tiver cuidado.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua brilha firme e forte em seu paraíso astral, Peixes, e essa é a melhor notícia que você poderia receber para começar a semana com o pé direito. É um bom momento para fazer uma fezinha, participar de rifa ou entrar em um sorteio. Mas nem tudo é perfeito e o clima pode pesar em casa pela manhã. Faça sua parte para voltar às boas com todo mundo, meu cristalzinho, e aposte no diálogo para conquistar uma convivência mais harmoniosa à tarde. A comunicação será a chave para o sucesso no trabalho hoje. Você pode se encantar com alguém que acabou de conhecer se ainda não tem compromisso. O romantismo está no ar e vai contagiar os momentos com o mozão!