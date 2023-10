Motorista morre após perder controle em curva, bater em árvore e cair em córrego

Ismael Natan Carvalho de Freitas, de 25 anos, morreu na tarde de ontem, na BR-158, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, após perder o controle do veículo em que conduzia, bater em uma árvore e depois e depois cair num córrego.

Segundo informações do Rádio Caçula, Ismael seguia pela estrada vicinal conhecida como “Estradão da Suzano“, quando em uma curva fechada, perdeu a direção do veículo em que conduzia, bateu contra uma árvore e logo após o veículo acabou caindo dentro de um córrego debaixo de uma ponte.

Funcionários de uma empresa viram o carro submerso no córrego, acionaram o Corpo de Bombeiros. Para a retirada do veículo e da vítima no córrego, os bombeiros utilizaram um caminhão munk.