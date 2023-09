Motorista morre após colisão entre duas carretas na BR-376

Um acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (13), na BR-376, deixando uma vítima. A colisão envolveu duas carretas cujos motoristas trafegavam em sentidos opostos. A tragédia aconteceu por volta das 6h, nas proximidades da Fazenda Shalon, entre os municípios de Ivinhema e Deodápolis, conforme informações divulgadas pelo portal Nova News.

O motorista do primeiro veículo envolvido no acidente, cuja identidade ainda não foi revelada, ficou preso às ferragens após a colisão frontal. Apesar dos esforços dos populares que o retiraram com vida do veículo, o homem, que era morador de Ivinhema, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Até o momento, não há informações disponíveis sobre o estado de saúde do motorista da segunda carreta envolvida no trágico incidente. O Corpo de Bombeiros de Ivinhema interditou o trecho da BR-376 nos dois sentidos, e não há previsão para a liberação da via. Para quem precisa sair da região da Grande Dourados, a alternativa é utilizar o desvio via Naviraí, de acordo com as autoridades locais.

Com informações do Portal Nova News.

