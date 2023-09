Terenos realiza a 10º Festa do Ovo com gincana, shows e sustentabilidade

Nesta sexta e sábado (15 e 16), a Prefeitura de Terenos irá realizar a 10ª edição da Festa do Ovo, e contará com gincanas, pavilhão da agricultura familiar, diversas atrações culturais e duas noites com shows imperdíveis. A Festa do Ovo foi criada para valorizar o potencial econômico da cidade, considerada a segunda maior produtora de ovos do Estado e fazer uma homenagem à colônia japonesa do município, responsável pela avicultura da região.

Atualmente a Camva – Cooperativa Agrícola Mista de Várzea Alegre, produz cerca de 920 mil ovos diariamente. A produção abastece o mercado de Mato Grosso do Sul e de outros estados brasileiros. “Somos a segunda maior produção de ovos de MS e temos muito orgulho em continuar fortalecendo a avicultura sul-mato-grossense e contribuindo com o desenvolvimento de Terenos”, afirmou Alex.

Além de movimentar a economia local, principalmente o comércio, a Festa do Ovo é o momento de divulgar as manifestações culturais tradicionais da cultura japonesa. Nessa décima edição, estão programadas apresentações de Taiko (tradicionais tambores japoneses), Raiden Daiko, danças e músicas típicas do Japão. Além disso, no sábado, dia 16, a partir das 14 horas, acontece uma gincana com crianças da cidade. “No evento vamos doar 20 caixas de ovos para a gincana com as crianças Essa atividade é organizada pela Associação da Colônia Jamic e é esperada todos os anos pela criançada”,

A abertura oficial da 10ª Festa do Ovo acontece nesta sexta-feira, às 19h, na Praça de Eventos, com apresentações culturais e com a gravação do DVD da dupla Alex e Yvan. No dia 16, sábado, terá shows de João Haroldo e Betinho e a atração nacional Maria Cecília e Rodolfo. Os eventos culturais começam a partir das 19 horas.

Pavilhão da Agricultura Familiar – A novidade da décima edição da festa é o Pavilhão da Agricultura Familiar. Será um espaço onde pequenos produtores e artesãos irão expor e comercializar seus produtos. Entre os produtos expostos estão doces, mel, hidromel, sapatos em couro, cerâmica e temperos. No pavilhão, acontecerão palestras técnicas sobre avicultura e sustentabilidade.

“A Festa do Ovo já faz parte do calendário festivo do Mato Grosso do Sul. É um evento que reúne pessoas de várias cidades do Estado que buscam diversão e entretenimento em um ambiente seguro. Estamos muito otimistas com essa décima edição e Terenos está pronta para receber os visitantes”, afirmou o prefeito Henrique Budke.

