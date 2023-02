Bolsa Família: beneficiários com NIS final 2 recebem hoje

A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (14) a parcela de fevereiro do Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600. Recebem hoje os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2.

Os pagamentos serão feitos ao longo deste mês e de acordo com o último dígito do NIS impresso no cartão de cada titular, como já acontece. Aqueles que possuírem o NIS com final zero, por exemplo, só deverão receber o benefício em 31 de janeiro. O valor mínimo repassado às famílias é de R$ 600.

É possível conferir as datas dos pagamentos, o valor do benefício pago para a família, e a composição das parcelas pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem (disponível para Android e iOS).

O benefício ainda não contará com os R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade prometidos por Lula – e, por isso, ainda não é chamado de “Bolsa Família” pelo governo.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou que o valor extra só começará a ser pago em março, após o governo fazer um pente-fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), para eliminar fraudes.

A parcela de R$ 600 deve ficar disponível para saque por 120 dias após a data apontada pelo calendário. É possível sacar o valor em agências da Caixa Econômica federal ou em qualquer casa lotérica pelo Brasil. Também é possível movimentar o dinheiro através do aplicativo da Caixa.

Auxílio Gás

Neste mês, o Ministério da Cidadania também deposita o Auxílio Gás de R$ 110 para os beneficiários de NIS terminado em 1. O benefício é bimestral, ou seja, é pago a cada dois meses, e inicia em fevereiro os pagamentos deste ano.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.