Motociclista morre após colidir em carreta na BR-158

Valdemício Fidélis, de 50 anos, morreu após colisão com uma carreta, na BR-158, próximo ao município de Cassilândia, localizado a 452 km de Campo Grande. O acidente aconteceu na noite da quinta-feira (24).

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, Valdemício conduzia uma motocicleta, quando teve uma colisão frontal com uma carreta, no sentido entre Paranaíba e Cassilândia.

Devido a colisão, a moto ficou completamente destruída. Parte do para-choque dianteiro da carreta e o farol do lado direito também ficaram danificados. O capacete do piloto saiu da cabeça após a batida de seu corpo contra a carreta, conforme divulga o jornal O Correio News.

O Corpo de Bombeiros em Cassilândia chegou a ser acionado, mas a vítima já não tinha sinais vitais. As informações são de que Valdemício era morador de um sítio nas imediações e se deslocava para jogar uma partida de futebol. A carreta carregava uma carga de farelo de milho em Chapadão do Sul e tinha como destino Aparecida do Taboado.

O tráfego foi interrompido para os trabalhos de perícia da Polícia Civil. A rodovia foi normalizada somente por volta das 22 horas. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

A Polícia Militar de Cassilândia controlou o trânsito até a PRF e Perícia realizarem os trabalhos de investigação. O motorista da carreta vai responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Com informações do jornal O Correio News