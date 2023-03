Motociclista morre após colidir em capivara na MS-162

Allan Cunegundes Bilhar, de 20 anos, morreu após colidir com uma capivara na rodovia MS-162, próximo à ponte do rio Brilhante, em Sidrolândia, município localizado a 71 km de Campo Grande. O acidente aconteceu na noite desta última sexta-feira (10).

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai e o irmão de Allan foram alertados por um “barulho de algo batendo” enquanto estavam em casa. Ao saírem para verificar, encontraram o jovem caído no chão a cerca de 600 metros de distância, com sua motocicleta danificada após colidir com uma capivara.

O irmão do jovem encontrou-o ainda vivo e o levou de carro até a MS-162, onde aguardaram a chegada do Corpo de Bombeiros, já que o acidente ocorreu em uma estrada vicinal no interior do Assentamento Valinhos. Entretanto, quando os socorristas chegaram, descobriram que Allan havia falecido.

O corpo de Allan foi levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para passar por perícia.

Com informações do jornal Sidrolândia News

