Motociclista morre após colidir de frente com veículo na BR-163

Um motociclista, ainda não divulgado, morreu na noite de ontem (3), após colidir com um veículo, na BR-163, no Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Fiat Linea acabou invadindo a pista contrária, colidindo na lateral de um Ford Ka, logo em seguida atingindo de frente a Yamaha, conduzido pela vítima.

Com o impacto da colisão, o motociclista morreu no local. O motorista do Linea teve escoriações leves e os ocupantes do Ford Ka não se feriram no acidente.

As causas do acidente ainda serão analisadas pela Polícia Rodoviária Federal.

