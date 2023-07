Aeronave de MS auxilia nas buscas por avião que desapareceu com três pessoas no PR

A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou um avião de Campo Grande na tarde de ontem (4) para auxiliar nas buscas pela aeronave que desapareceu com três ocupantes, na região da Serra do Mar, no litoral paranaense.

A aeronave foi deslocada de Campo Grande, sentido a serra por volta das 16h30, em direção a serra da Mata Atlântica. Equipes do Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero) está responsável por coordenar as buscas aéreas na região. Segundo a FAB, ainda na noite de ontem, equipes estavam sobrevoando a região na busca dos três ocupantes que são servidores do Governo do Paraná.

Segundo informações do Portal G1, as três pessoas desaparecidas na queda da aeronave são: os assessores do governo do Paraná Heitor Guilherme Genowei Junior, Felipe Furquim e o piloto Jonas Borges Julião.

Também foram enviados a Serra do Mar helicopteros da Casa Militar, do do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros. As buscas continuam na manhã de hoje, na localização dos desaparecidos.

Saiu do radar

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, um avião de modelo Piper Arrow, modelo PA-28R-200, despareceu após decolar de Umuarama (PR), sentido ao Litoral do Paraná. A aeronjave sumiu dos radares por volta de 10h14m na região de Limeira, localizada atrás da Serra da Prata, em Guaratuba (PR). Segundo a previsão de chegada do avião monomotor seria às 10h24.

O Governo do Paraná confirmou os dois servidores que estavam na aeronave. “Assim que o Estado soube que o avião saiu da rota e não chegou ao seu destino foram realizadas buscas, em apoio ao Cindacta, com os helicópteros Falcão 12 (BPMOA) e Resgate 04 (Casa Militar), mas nada foi localizado”, diz nota encaminhada pela assessoria do Governo do Paraná à imprensa.

