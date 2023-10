Motociclista morre após colidir contra caminhonete na BR-376

Um motociclista de 40 anos, morreu na noite de ontem (28), em colisão com uma caminhonete, na BR-376, entre Fátima do Sul e Dourados. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente serão apurados.

Conforme informações apurados pelo site Ligados na Notícia, a vítima foi identificada como Ramsses Ribeiro de Moura. Com o impacto da colisão, a caminhonete caiu na ribanceira. O motorista, que é um cirurgião-dentista de Fátima do Sul, foi socorrido gravemente ferido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida, em Dourados. Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

Já o motociclista que era um funcionário da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), morreu no local.

Além da Polícia Civil, equipes da perícia técnica estiveram no local do acidente para procedimentos de praxe.

