‘Festival Comida em Movimento’ une cinema e gastronomia

1º Festival Comida em Movimento acontece de hoje (29) até sábado (1º), na Plataforma Cultural e Galeria de Vidro

Hoje (29), amanhã (30) e sábado (1º), Campo Grande vai mesclar imagens e sabores, com uma programação especial do 1º Festival Comida em Movimento – Cinema e Gastronomia, que promete levar o público a uma reflexão. O projeto foi contemplado pelo FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de Campo Grande) e traz um grupo diverso e interessantíssimo de pessoas. Durante três dias, o evento promove o contato do público com filmes, cineastas, chefs de cozinha, pequenos produtores, estudantes de audiovisual e gastronomia, pesquisadores, professores e amantes da gastronomia e do cinema.

Idealizado pela fotógrafa e produtora audiovisual, Elis Regina, o festival foi criado com o intuito de unir suas duas paixões. “Na verdade, eu uni duas paixões na minha vida: o cinema e a gastronomia. Eu tenho feito um trabalho intenso na área, como fotógrafa de gastronomia e agora estou fazendo produção audiovisual. Fiz um documentário que vai passar no projeto, também fiz um trabalho com o Paulo Machado, da Rota Gastronômica Pantaneira e alguns outros trabalhos, então eu uni essas duas paixões”, explica.

Evento inédito

Pela primeira vez, os campo-grandenses terão a oportunidade de conhecer um festival que une cinema e gastronomia. Confiante de que será um sucesso, a idealizadora comenta sobre o conceito diferenciado do evento. “Faz mais de um ano e meio que estávamos esperando para realizar este festival, então nossa expectativa é bem grande. Estamos muito confiantes de que será um sucesso, temos uma equipe maravilhosa, trabalhando com muito carinho e dedicação, cada um na sua área. Estamos tentando fazer um festival diferente, não um festival de comida para comer, a ideia é mais para pensar a comida, a valorização dos nossos ingredientes regionais, do Cerrado e do Pantanal.”

O encontro vai ainda levar o público a refletir sobre a urgência e importância de conhecer e discutir sobre práticas de desenvolvimento sustentável, valorização dos produtos locais, da culinária regional, artesanal e das tradições culturais. A intensa programação terá oficinas, rodas de conversa, vivências de saberes e sabores com chefes, palestras, exibição de documentários e a feira Slow Food Pantanal, que é uma feira de pequenos produtores e artistas locais.

“É um projeto inédito, diferente, pois nunca tivemos isso e eu acho muito importante. O objetivo é que as pessoas comecem a olhar a comida, a alimentação e os ingredientes regionais de outra forma, pois vivemos em um mundo muito rápido, cheio de fast food. Mas, ao contrário desse movimento, tem outro movimento para trazer as pessoas para a alimentação saudável, a ‘alimentação de verdade’ que a gente chama, em que você pode plantar muita coisa na sua casa. Então, as oficinas vão incentivar isso, para que você tenha uma valorização da nossa identidade cultural por meio da comida, porque comida é cultura”, frisa Elis.

Uma das atrações de amanhã (30) é o encontro com a professora doutora especialista em Artes, Maria Adelia Menegazzo, que irá ministrar uma palestra sobre “Cinema e Gastronomia: O Prazer à Mesa”. Ela revela o que espera do festival. “Minha expectativa é de que as pessoas participem do Festival Comida em Movimento para compreender as várias possibilidades de se pensar a segurança alimentar, desde a forma de produzir o alimento, de processá-lo no dia a dia, até a manutenção das nossas tradições culturais. Além disso, um festival como esse é para dar ‘gracias a la vida que me ha dado tanto!’.”

Contemplado pelo FMIC, em 2021, a produtora destaca a importância do incentivo. “É fundamental ter esse tipo de iniciativa da gestão pública, porque a cultura no Brasil precisa ter incentivo do poder público. É preciso que a gente tenha uma política de cultura forte e atuante para que projetos como esse e vários outros, maravilhosos, aprovados pelo FMIC, possam acontecer. Então, é fundamental que tenhamos esse tipo de incentivo e que cada vez mais eles consigam aumentar o valor para esses projetos a serem realizados.”

Serviço

O Festival Comida em Movimento – Cinema e Gastronomia acontece nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, das 16h às 21h, na Galeria de Vidro e Plataforma Cultural de Campo Grande. O endereço é: avenida Calógeras, 3.015. A entrada é gratuita em todos os dias!

Veja a programação completa do 1º Festival Comida em Movimento – Cinema e Gastronomia

29/6 (quinta-feira)

Feira de Produtores do Slow Food Pantanal. Horário: 17h às 21h;

Roda de Conversa

Valorização da Agricultura Familiar e das Plantas Alimentícias do Cerrado e do Pantanal. Mediadora: Beatriz Branco (Slow Food Pantanal)

Convidados:

Denise Silva – Ipedi (Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural); Nathalia Ziê (secretária executiva da Rede de Mulheres Produtoras do Cerrado e Pantanal e diretora-presidente da Ecoa); Dra. Hilbaty Rodrigues (agrônoma e pesquisadora da Ibiettê Consultoria); Dra. Raquel Pires Campos (Projeto Sabores do Cerrado & Pantanal – UFMS); Vanderlei Azambuja (produtor de orgânicos do Núcleo Agroecológico no Polo Empresarial Oeste). Horário: 17h às 17h50;

Vivência de Saberes e Sabores Com chef Magda Moraes. Horário: 18h10 às 19h10;

Exibição de filmes. Horário: 19h30 às 21h

Filme: “À Mesa – Campo Grande de Culturas”. Autoria: André Patroni, Kleomar Carneiro, Paulo Higa, 25’, 2014, MS –Brasil;

Filme: “Comer o Quê?”. Autoria: Leonardo Brant, 60’, 2016 – SP – Brasil

Diálogos em Movimento (conversa sobre os filmes), com André Patroni e Magda Moraes. Horário: 21h às 21h45;

30/6 (sexta-feira)

Oficina Plantar e Colher: Educação Alimentar e Jardim Comestível para estudantes da Rede Municipal, Com Ana Cláudia Delgado. Horário: 15h às 16h15;

Feira de Produtores do Slow Food Pantanal. Horário: 17h às 21h;

Vivência de Saberes e Sabores, com Elianai Dias e sua avó, Florinda Sol. Horário: 17h às 18h;

Palestra: Cinema e Gastronomia: O Prazer à Mesa. Profa. Dra. Maria Adelia Menegazzo. Horário: 18h10 às 19h10;

Exibição de filmes. Horário: 19h30 às 21h

Filme: “Valorização da Culinária Terena”. Autoria: Elianai O. Dias, 23’,2016, MS – Brasil;

Filme: “A Rainha do Brasil”. Autoria: Eugênio Puppo, 28’, 2017, SP – Brasil;

Filme: “Verde Milho, Doce Milho”. Autoria: Eugênio Puppo, 27’, 2017, SP – Brasil;

Diálogos em Movimento (conversa sobre os filmes). Com Elianai Terena e Maria Adélia. Horário: 21h às 21h45;

1º/7 (sábado)

Oficina: Conhecendo as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) para estudantes e público em geral, com Márcia Chiad. Horário: 16h às 17h15;

Feira de Produtores do Slow Food Pantanal. Horário: 17h às 21h;

Vivência de Saberes e Sabores, com chef Dedê Cesco. Horário: 17h às 18h;

Palestra: Comida e Cultura, com Prof. Dr. Álvaro Banducci e Luciana Scanoni (antropóloga). Horário: 18h10 às 19h10;

Exibição de filmes. Horário: 19h30 às 21h;

Filme: “Cozinha Regional Pantaneira”. Autoria: Dedê Cesco, Paulo Machado, Marcos Fachini e Ricardo Maranhão, 18’, 2011, MS – Brasil;

Filme: “Cozinha Lugar de Saberes e Sabores”. Autoria: Elis Regina Nogueira, 55’, 2020, MS – Brasil;

Diálogos em Movimento (conversa sobre os filmes), com Álvaro Banducci, Dedê Cesco e Elis Regina Nogueira. Horário: 21h às 21h45.

Por Lívia Bezerra – Jornal O Estado MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.