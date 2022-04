Com óleo em rua, motociclista derrapa e se fere na Três Barras

Após ter sofrido uma queda de moto na tarde de hoje (7), por conta de óleo na pista, um motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar, na avenida Três Barras próximo ao condomínio Rossi Ideal, na região do bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, a vitima chega a ser o terceiro motociclista que caiu por conta do óleo somente hoje. Além disso, moradores da região jogaram baldes de areia para que outros pilotos não sofram mais acidente.

Duas moto-ambulâncias e uma UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros Militar socorreram a vítima, que sofreu ferimentos no braço e no ombro, mas estava consciente e foi encaminhada até a unidade hospitalar mais próxima.

Com informações Vivian Bacarji