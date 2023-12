Morre em hospital a segunda vítima de acidente grave entre veículos na BR-163

Ednílson Ferreira dos Santos, de 61 anos, morreu na manhã de hoje (8), na Santa Casa de Campo Grande. Ele é uma das vítimas de acidente entre dois veículos, na noite de ontem (7), na BR-163, próximo à cidade de Pedro Gomes, a 305 quilômetros de Campo Grande. Sérgio Jesus Dias de Oliveira, de 39 anos, que conduzia o outro veículo, morreu no local.

Conforme informações do site Pedro Gomes News, Ednílson conduzia um Pálio Weekend, que foi atingido frontalmente pelo Gol conduzido por outro motorista. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu durante uma ultrapassagem em local indevido.

Com o impacto da colisão, o motor do Gol se desprendeu da carroceria e foi lançado por mais de 30 metros. A roda dianteira do carro também se desprendeu e foi encontrada há mais de 20 metros do local do acidente.

Além de Ednílson, a esposa e uma neta de 9 anos, e uma criança de trabalho da mulher ficaram gravemente feridas. Já Sérgio, não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.