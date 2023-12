Líder do PCC, Tio Arantes usada RG falso de MS quando foi detido na Bolívia

Preso na noite da última quarta-feira (6), na Bolívia, José Cláudio Arantes, o Tio Arantes, é conhecido no mundo do crime por ser uma dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), usava documentos falsos no país. O seu Registro Geral (RG), tinha a identificação como de expedição em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do portal El Deber, após a sua prisão, o comandante do departamento da Polícia de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, relatou que integrantes da Felcc (Força Especial de Combate ao Crime) é que prenderam Tio Arantes no país.

De acordo com o site local, Tio Arantes se identificou como Raildo Teixeira da Silva, mas os policiais repararam que o documento era falso, e assim conseguiram identificar o nome oficial de Tio Arantes.

Segundo os policiais bolivianos, o líder do PCC no momento da prisão tentou quebrar o aparelho celular. Durante o encaminhamento até a delegacia, os policiais identificam que José Cláudio Arantes, tinha registro de fuga do presídio em novembro de 2021, em Campo Grande.

Condenações

Tio Arantes tem condenações por receptação. Essa aconteceu em 2021, quando ele esteve preso no Presídio Estadual da Gameleira por conta de um furto de um aparelho celular. A sua última condenações foi em outubro de 2017

Apontado como um dos líderes do PCC, Tio Arantes estava solto após fugir Gameleira na madrugada do dia 23 de novembro.

As outras 10 condenações em que José Cláudio Arantes tem na polícia são por tráfico de drogas e receptação.

