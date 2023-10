Moradores do Pioneiras contam com odontomóvel

Até o fim do mês de julho, equipes da unidade móvel de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o Odontomóvel, realizarão atendimento de crianças e adolescentes no Bairro Pioneira. O serviço está instalado em anexo a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Celso Lacerda De Azevedo, a UBS Pioneira.

No Odontomóvel, os pacientes são atendidos por profissionais especializados em odontopediatria, capacitados para prestar desde os atendimentos básicos aos mais complexos, como tratamento de canal em dentes decíduos (de leite) e cirúrgicos como frenectomia lingual.

O serviço é muitas vezes o primeiro contato das crianças com tratamento em saúde bucal, o que por sua vez, preserva a saúde e diminui o dano no futuro, contribuindo inclusive para a diminuição do gasto público nessa área com esse adulto, além de facilitar o acesso.

Durante o ano, o Odontomóvel percorre as Escolas Municipais de Educação Infantil, as EMEIs, fazendo o atendimento dos alunos e também o trabalho de educação em saúde, orientando sobre os cuidados preventivos com a saúde bucal.

Somente no primeiro semestre deste ano, o serviço realizou mais de 2,4 mil atendimentos em cinco EMEIs espalhadas por diversas regiões da cidade. No período de recesso escolar, o atendimento é realizado em apoio à unidade de saúde, como está ocorrendo na UBS Pioneira.

Para o secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, a oferta de atendimento odontológico nas escolas é uma estratégia eficaz para alcançar um grande número de crianças, tornando o acesso aos serviços mais fácil e conveniente. Essa abordagem contribui para a promoção da saúde bucal e para a prevenção de problemas dentários.

” O atendimento odontológico para crianças é de extrema importância para garantir a saúde bucal e o bem-estar geral durante a infância. A saúde bucal está diretamente relacionada à saúde geral, ao desenvolvimento cognitivo e ao desempenho escolar das crianças. Por isso, é essencial promover cuidados odontológicos desde cedo, estabelecendo bons hábitos de higiene bucal e realizando consultas regulares com dentistas”, destaca.

Os atendimentos serão realizados até o dia 31 de julho, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 11h e de 13h às 17h, na Unidade Móvel instalada na UBS Pioneira. Os agendamentos são feitos pela equipe da unidade.