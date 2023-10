Feira do Bosque da Paz conta com 500 expositores neste domingo

Dentre as opções de lazer na Capital neste domingo (16), acontece a 11ª edição da Feira Bosque da Paz, realizada pela Associação Grupo da Paz (Agrupa) e com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), ótima opção para passear com a família e amigos.

A maior feira livre do Mato Grosso do Sul conta com 550 expositores de moda, antiguidades, gastronomia e atrações culturais voltadas para toda a família. Nesta edição, sobem ao palco principal a banda Brisa do Mato, Pagodão do Vitão, Max Moura & Pekois e Brandes Band.

O evento que reúne as famílias e amigos todo terceiro domingo do mês, a partir das 9h, aproveitará o início das férias escolares e estenderá seu funcionamento até às 15h. Para fazer a alegria das crianças, haverá pintura facial e espaço para o público infantil explorar sua criatividade com desenhos e massinhas.

As ações sociais também marcarão presença na feira. Haverá adoção consciente de pets, em parceria com a Ong Fraternidade sem Fronteiras e a protetora animal Dani Reis.

Serviço

Evento: Feira do Bosque da Paz

Data: 16 de julho (Domingo)

Horário: Das 9h às 15h

Local: Bosque da Paz – Rua Kame Takaiassu com a Rua das Folhagens, s/n, Carandá Bosque

