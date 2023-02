Moradores do Bairro Chácara das Mansões pedem mais ônibus

O Bairro Chácara das Mansões melhorou muito nos últimos anos, porém a falta de atenção anida existe segundo os próprios moradores que vivem na região da saída para São Paulo, a 10 km de Campo Grande, na BR-163.

A prestadora de serviços gerais, Alice Angel, 20, relata que entra no trabalho às 8h, mas é “obrigada” a pegar os ônibus das 6h, pois depois desse horário demora 2h para passar novamente. Além disso, que não existem transportes coletivos noturnos naquela região. “Para irmos embora a noite, se quisermos fazer algum curso ou faculdade, por exemplo, não temos ônibus.”

A dona de casa, Cleusa Cardoso Venerando, 65, reclama da mesma situação quando ela precisa ir até a cidade. “Por exemplo, se chegarmos no terminal às 9h, os ônibus passam lá só 12h20. Na parte da tarde, só 16h. É muita espera para ficarmos parados esperando no terminal. Além disso, as ruas quando chovem, misericórdia…”

Já a cozinheira Dorotheia de Oliveira, 43, soube dar mais detalhes sobre a situação que o bairro Chácara das Mansões passa. De acordo com ela, de 2022 para cá a segurança melhorou com um posto 24h da GCM (Guarda Civil Metropolitana). Porém, o que a população do bairro deseja é um posto de saúde próprio e mais linha de ônibus.

Para a reportagem, ela explica que, na verdade os ônibus passam cinco vezes por lá. Na questão de asfalto, algumas ruas receberam pavimento, mas os problemas são os buracos. “Precisamos de um posto de saúde no bairro, é o que realmente precisamos. É ruim para sairmos daqui e quando a gente vai à Moreninhas, eles não querem atender a gente, pois falam que fazemos parte de Anhanduí, e vice-e-versa.”

Em contato com o Consórcio Guaicurus sobre a instalação de linhas noturnas, a empresa não respondeu até a conclusão desta matéria.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba com Marcos Maluf