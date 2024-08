Ministra Sônia Guajajara vem a MS devido a conflito em Douradina

A ministra dos povos originários estará em Mato Grosso do Sul amanhã(06) devido ao conlfito em Douradina que deixou indígenas feridos. Ainda não há detalhes de como será a agenda da ministra.

O ministério informou que acompanha a situação e que uma equipe do MPI e da Funai que estava de prontidão em MS foi até o território, junto ao Ministério Público Federal, para prestar atendimento aos indígenas. Ao menos 8 pessoas ficaram feridas.

O secretário executivo do MPI, Eloy Terena, acionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública para receber explicações sobre a ausência da Força Nacional do local imediatamente antes do ataque e para garantir que o efetivo permaneceria no território para evitar novos episódios de violência.

A Força Nacional informou que o confronto ocorreu no início da tarde, no momento em que fazia o patrulhamento em outra área da mesma região onde acontecem outras retomadas.

O secretário também emitiu ofício para o diretor-geral da Polícia Federal, solicitando a imediata investigação sobre os ataques contra os indígenas Guarani Kaiowá.

O MPI fez, ainda, contato com o Comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, que indicou que havia reforçado o policiamento e permaneceriam no local durante a noite para evitar um novo ataque.

Com informações do Ministério dos Povos Indígenas.

