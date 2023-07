Mega Sena sorteia hoje prêmio acumulado em R$ 3 milhões

A mega-sena sorteia nesta quarta-feira (5) um novo prêmio de aproximadamente R$ 3 milhões. No último sorteio, realizado no sábado (1º), um apostador de Belém, no Pará, acertou sozinho as seis dezenas e faturou aproximadamente R$ 44.355.154,71. As dezenas sorteadas foram 07 – 11 – 25 – 51 – 57 – 60.

A aposta mínima, de 6 números foi reajustada para R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior a probabilidade de faturar o prêmio. Conforme a Caixa Econômica Federal, em uma aposta simples, com seis dezenas, as chances de ganhar o prêmio milionário são de 1 em 50.063.860. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. Para jogar na Mega Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60 e torcer para que eles sejam sorteados. É possível jogar mais números, aumentando as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta. Os sorteios acontecem duas vezes por semana e os prêmios podem chegar a milhões de reais.