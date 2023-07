Mais 328 moradias devem ser entregues à comunidade de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande encerra um capítulo emblemático para as famílias da antiga ocupação irregular conhecida por Cidade de Deus. No próximo sábado (8), o Executivo municipal realiza a entrega das últimas 20 unidades restantes nos loteamentos José Teruel Filho e Jardim Canguru, ambos localizados na Região Urbana do Anhanduizinho, totalizando 328 moradias construídas e readequadas pelo Executivo municipal, agora devidamente finalizadas nas quatro áreas de reassentamento. A cerimônia acontece às 9 horas da manhã, na rua Reginaldo Moura, bairro José Teruel Filho, com a presença da prefeita Adriane Lopes.

“A conclusão do empreendimento habitacional para a comunidade atendida representa um marco importante na busca por soluções definitivas e dignas para as famílias que faziam parte da antiga comunidade Cidade de Deus, em Campo Grande. Essa conquista é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, demonstrando o compromisso das autoridades em garantir condições de moradia adequadas e seguras para todos”, destaca a diretora-presidente da Amhasf, Maria Helena Bughi.

Encerramento do projeto Cabe lembrar que as famílias da ex-comunidade Cidade de Deus, ocupação emblemática iniciada em meados dos anos 2000, na região do Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande, neste ano, finalmente receberão uma solução definitiva. Ao longo dos últimos anos, elas enfrentaram situações precárias e inseguras. Desde 2016, elas viviam em moradias insalubres ou ocupações improvisadas aos fundos dos lotes, após a realização de assentamento precário, naquele ano. No entanto, com a conclusão desse projeto, elas finalmente terão a oportunidade de habitar em locais dignos, construídos especialmente para atender às suas necessidades.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) desempenhou um papel fundamental na condução dos projetos, contando com uma equipe de técnicos especializados que acompanharam de perto todas as etapas das obras. Além disso, o Setor Social da Agência ofereceu suporte às famílias, ao longo de todo o processo, garantindo que elas recebessem a assistência necessária durante essa transição importante em suas vidas. A entrega final das 20 moradias nos loteamentos Jardim Canguru e José Teruel representa a concretização de um donho para as famílias. Agora, elas terão um lugar seguro para chamar de lar, proporcionando estabilidade e melhor qualidade de vida. Essa conquista também promove o fortalecimento da comunidade, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de vínculos sociais e o crescimento conjunto.

Entregas já realizadas As 42 famílias do Vespasiano Martins, loteamento condenado mediante laudo técnico expedido em 2018, foram realocadas para o novo loteamento Parque dos Sabiás, entregue em maio de 2021. O empreendimento foi todo construído com recursos próprios da Prefeitura de Campo Grande, após um hiato de 15 anos, sem construção feita integralmente pelo município.

Já as obras no Bom Retiro, com um total de 136 unidades, foram concluídas no início do mês de agosto de 2021, por intermédio do programa Ação Casa Pronta, premiado nacionalmente e integrante do banco de boas práticas dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 da ONU. Isso demonstra que Campo Grande está comprometida em promover ações que visam o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida de sua população.

Segundo o diretor-adjunto da Amhasf, Claudio Marques, “a conclusão desse empreendimento é de extrema importância para todos, pois representa a superação de anos de precariedade e insegurança habitacional. O município cumpriu com o prometido.

Agora, as famílias poderão desfrutar de um ambiente digno e seguro, o que lhes= proporciona melhores condições de vida e a oportunidade de construir um futuro mais promissor”, concluiu.

