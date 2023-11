Mega-Sena: Bolão de Goiânia leva prêmio de R$ 104 milhões

Um bolão de apostadores de Goiânia acertou as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena e faturou na quarta-feira (31) o prêmio acumulado R$104.876.676,00.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o bolão venceu o concurso 2651 com uma aposta de oito números e tinha apenas cinco cotas, o que rende mais de R$ 20 milhões a cada uma delas.

Os números sorteados na noite de quarta-feira (31) foram 06, 23, 35, 36, 37 e 59. Quem acertou cinco dezenas poderá resgatar o prêmio de R$ 44.109,26. Já quem acertou quatro, R$ 985,63.

O próximo sorteio será no sábado (4), com o prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Com informações da Agência Brasil.

