Mega-Sena antecipa sorteio estimado em R$105 milhões para hoje

Por conta do feriado, sorteio de quinta-feira foi antecipado

O sorteio de hoje acontece no horário normal, a partir das 20h (horário de Brasília). E as apostas podem ser feitas até 1 hora antes do início do sorteio, ou seja, até as 19h (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa espalhadas pelo país ou pela internet. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5.

O sorteio será feito no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no Youtube e no Facebook.

O prêmio do concurso 2.651 está estimado em R$ 105 milhões. E, se caso apenas uma pessoa ganhar e aplicar o valor total do prêmio na poupança, o rendimento será de R$ 625,4 mil de rendimento no primeiro mês.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.