Mega-Sena acumulada: sorteio promete prêmio de R$ 21 Milhões

A Mega-Sena chega ao concurso 2.675 acumulada e promete um prêmio de até R$ 21 milhões no sorteio previsto para a noite de terça-feira (16). A loteria destaca que a probabilidade de acertar os seis números sorteados, necessários para conquistar o prêmio máximo, é de uma em 50.063.860.

Na última rodada, duas apostas do estado de Mato Grosso do Sul garantiram a quina, recebendo R$ 43.607,57 cada uma. Os bilhetes vitoriosos foram registrados nas cidades de Campo Grande e Dourados. Além disso, a quadra contemplou 3.900 jogadores, oferecendo R$ 894,51 para aqueles que acertaram quatro dos seis números sorteados.

Diversas localidades sul-mato-grossenses tiveram ganhadores na quadra, incluindo Campo Grande, Aquidauana, Aparecida do Taboado, Sidrolândia, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Coxim, Pedro Gomes, Ponta Porã, Selvíria, Bonito, Caracol e Iguatemi. Para participar do sorteio, os interessados podem adquirir um bilhete simples por R$ 5, escolhendo seis dezenas, com a opção de preenchimento até as 18h do dia do sorteio, nas agências ou pela internet.

Leia mais: