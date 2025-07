Mega-Sena acumula e deve pagar prêmio de R$ 46 milhões nesta terça-feira

O sorteio da Mega-Sena desta terça-feira (15) promete um prêmio estimado em cerca de R$ 46 milhões. No último concurso, realizado no sábado (12), ninguém acertou as seis dezenas, fazendo com que o valor acumulasse mais uma vez.

Os números sorteados foram: 14, 29, 30, 50, 53 e 57. Embora não tenha havido ganhadores na sena, 39 apostas acertaram a quina e levaram para casa o prêmio de R$ 96.688,72 cada.

No estado de Mato Grosso do Sul, 36 apostas conquistaram a quadra, garantindo um valor de R$ 1.689,22 por bilhete entre as 3.189 apostas ganhadoras dessa faixa.

O próximo sorteio pode ser a chance para quem sonha em mudar de vida com uma premiação milionária.