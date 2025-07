Sesau convoca aprovados para cargo de cuidador em saúde mental em Campo Grande

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) publicou nesta terça-feira (15), no Diário Oficial do Município (Diogrande), a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo para a função de cuidador em saúde mental.

Os selecionados devem comparecer nesta quinta-feira (16), às 9h, ao setor de Recursos Humanos da Sesau, localizado na Rua Bahia, nº 280, Centro da capital, para apresentação de documentos e formalização da contratação.

O cargo envolve o apoio direto a pessoas em situação de sofrimento psíquico ou com deficiência, especialmente em momentos de crise. Entre as responsabilidades do cuidador estão o acompanhamento terapêutico, acolhimento familiar e a promoção de cuidados básicos como higiene pessoal, alimentação, administração de medicamentos e suporte emocional.

A atuação dos cuidadores é essencial na rede municipal de saúde mental, contribuindo com a humanização do atendimento e o fortalecimento da atenção psicossocial em Campo Grande.

Acesse o edital AQUI