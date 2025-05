Mato Grosso do Sul registra madrugada mais fria do ano com 0,7ºC em Rio Brilhante e sensação térmica negativa em Campo Grande

A madrugada desta sexta-feira (30) foi a mais fria do ano em Mato Grosso do Sul, com temperaturas próximas de zero grau em diversas regiões do Estado. O destaque foi o município de Rio Brilhante, onde os termômetros marcaram impressionantes 0,7ºC, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Campo Grande, a mínima registrada foi de 6,4ºC, mas a sensação térmica chegou a -0,5ºC, devido à ação dos ventos gelados.

Vários municípios da faixa sul e centro-sul também enfrentaram frio intenso, com marcas abaixo de 5°C. Entre eles estão Amambai (2,1ºC), Iguatemi (2,2ºC), Corumbá (2,3ºC), Maracaju e Itaporã (2,4ºC), além de outras cidades que amanheceram sob risco de geada, fenômeno que ocorre quando o gelo se forma sobre superfícies expostas, em noites frias e secas.

Confira abaixo as temperaturas mínimas registradas nesta madrugada em algumas cidades de Mato Grosso do Sul.

Esses dados ainda podem sofrer pequenas alterações com as atualizações das estações meteorológicas do Inmet espalhadas pelo Estado.

O frio registrado nesta madrugada é consequência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo seco e estável em Mato Grosso do Sul. Para o fim de semana, a previsão é de sol e poucas nuvens, com temperaturas ainda baixas pela manhã, mas em gradual elevação ao longo dos dias.

Em Campo Grande, as máximas devem variar entre 19°C e 23°C. Já no sul, cone-sul e região de Dourados, os termômetros devem atingir no máximo 21°C. No Pantanal e sudoeste, as máximas ficam entre 18°C e 24°C, enquanto nas regiões norte e leste, os valores podem chegar a 27°C.

Também há previsão de ventos moderados, entre 30 km/h e 50 km/h, com possibilidade de rajadas ainda mais fortes em pontos isolados.

Com a continuidade do tempo seco e das manhãs frias, o alerta para a baixa umidade do ar permanece, especialmente durante as tardes. A orientação é manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol.

Nas regiões que registraram temperaturas entre 0ºC e 5ºC, como Rio Brilhante, Amambai, Itaporã e Nova Alvorada do Sul, houve condições favoráveis à formação de geada — fenômeno típico de noites geladas, com céu limpo e umidade baixa. A geada, porém, é visual, ou seja, somente pode ser confirmada quando há formação de cristais de gelo sobre grama, telhados e veículos.

As manhãs frias devem continuar ao menos até o início da próxima semana, segundo projeções do Inmet.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais