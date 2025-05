Sextou com friozinho! Mas o fim de semana está cheio de opções de entretenimento

De stand-up a festival gastronômico, passando por música, teatro e festas típicas são atrações para todos os gostos movimentam a Capital e o interior

Marcus Cirillo

O humorista Marcus Cirillo apresenta o show inédito Sorto no Mundo em São Gabriel do Oeste, nesta sexta-feira, 30 de maio, às 21h30, no EMM’S Bar. Conhecido por seu humor sertanejo e irreverente, Cirillo promete histórias inéditas e trapalhadas vividas em viagens pela Europa e pelos EUA — tudo exclusivo, fora da internet. Os ingressos são limitados e os lugares, por ordem de chegada. Informações pelo telefone (15) 99137-1641.

3° Festival do Hambúrguer

O final de semana em Campo Grande será de muito sabor com a terceira edição do Festival do Hambúrguer, que acontece na Cidade do Natal até o dia 1º de julho. O evento reúne mais de 30 opções de hambúrgueres artesanais, além de petiscos, espetos, chopp artesanal, sobremesas e versões variadas de batata frita. A estrutura conta ainda com espaço kids e atrações musicais para todas as idades. A programação inclui shows com; Max Henrique na sexta, Us Karas da Kombi e Alziras no sábado, e Alex e Yvan no domingo.

Anos 80 Ball

Neste sábado (31) Campo Grande será palco para a Anos 80 Ball, evento Ballroom que busca celebrar, acolher e revolucionar a comunidade preta e LGBTQIAPN+ da cidade. A festa busca valorizar e homenagear em vida as pessoas que contribuem para a existência da cena em Mato Grosso do Sul, protagonizada por pessoas trans e travestis. A Anos 80 Ball, organizada pela Coletiva Movimentú, acontecerá na NON a partir das 19 horas. Kiara Kido é uma das organizadoras do evento, pertencente da Femme Q

Sexta-feira (30)

6ª Festa do Milho de Maracaju

O município de Maracaju, a aproximadamente 159 quilômetros de Campo Grande, realiza a partir desta sexta-feira (30) a sexta edição da Festa do Milho, na Praça Central. O evento promete reunir a população com uma programação recheada de atrações, com comidas típicas, bebidas e uma variedade de pratos feitos à base de milho. Além da gastronomia, haverá shows, com a dupla Victor Gregório & Marco Aurélio. A abertura do evento será a partir das 18h, e no sábado (31), a programação começa a partir das 17h.

Inclui MS — Mostra Literária de Pessoas com Deficiência

Dourados recebe nos dias 30 e 31 de maio a segunda edição da Inclui MS – Mostra Literária de Pessoas com Deficiência. Após estrear com sucesso em Campo Grande, o evento desembarca na Reitoria da UFGD com uma programação gratuita e acessível, que valoriza a produção artística e literária de pessoas com deficiência. Haverá oficinas, rodas de conversa, exposições, feira inclusiva e atrações culturais. Entre os destaques estão a oficina “Poesia em Machê para Todos”, apresentações da APAE de Itaporã, debates sobre anticapacitismo e literatura surda, além da performance do Palhaço Surddy Pernambuco. A mostra é um convite ao respeito, à escuta e à celebração da diversidade.

Espetáculo ‘O Peso do Pássaro Morto’

Com atividades que transitam entre literatura, performance, teatro e audiovisual, o Sesc Teatro Prosa segue com a programação da Arapuca Literária – Semana Sesc de Literatura, e convida o público a mergulhar na força da palavra e em suas múltiplas formas de expressão. Nesta sexta-feira (30), às 19h, entra em cena o espetáculo “O Peso do Pássaro Morto”, da Cia Vadabordo (SP). A peça acompanha a trajetória de uma mulher dos 8 aos 52 anos, abordando temas como luto, violência, maternidade e resistência. Em uma narrativa profunda e sensível, o espetáculo revela camadas da experiência feminina, convidando o público à empatia e reflexão.

Sábado (31)

Cine Clubinho

Encerrando a semana da programação ‘Arapuca Literária – Semana Sesc de Literatura’, no Sesc Teatro Prosa. No sábado, 31 de maio, às 16h, o Cine Clubinho exibe a animação “Nahuel e o Livro Mágico” (2020), dirigida por Germán Acuña. A história acompanha Nahuel, um menino que teme o mar, mas embarca em uma jornada fantástica após encontrar um livro mágico e precisar resgatar seu pai das mãos de um feiticeiro. Uma aventura cheia de emoção, coragem e descobertas.

Bazar pelos Animais

O fim de semana também é dia de solidariedade, com o Bazar pelos Animais, a partir das 8h, na Avenida Mato Grosso, 3332. Organizado pelas amigas Katia, Karla e Malu, o evento trará peças de grife por até R$ 30, com itens novos e seminovos, de roupas a acessórios. Toda a renda será revertida aos abrigos São Francisco, Instituto Mães de Pets e Arca da Vida.

1º Forró de Serra do Growler

A Sunset Growler (Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira), traz neste sábado a primeira edição do Forró de Serra do Growler, com duas bandas de forró: Gabriel Chiad e a Banda Ipê da Serra. A abertura da noite será com os músicos do brilhante trio do cantor e gaiteiro Gabriel Chiad, fazendo um som contagiante; a banda Ipê de Serra fecha a noite com uma mistura gostosa de ritmos nordestinos como o forró, xote e baião, com versões de clássicos do MPB, tendo como referência em seu repertório grandes nomes da música popular brasileira como: Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu Valença, Falamansa entre outros. A abertura da casa é a partir das 18h, e a Sunset oferece cervejas e chopes artesanais da cervejaria Louvada, além de drinks personalizados e muita comida de boteco que vão elevar ainda mais a sua experiência.

Batucando Histórias — Oito anos

No dia 31 de maio, a Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177, Centro – será palco da celebração dos 8 anos do projeto Batucando Histórias. A festa começa às 15h, com entrada gratuita e aberta ao público. A comemoração contará com convidados especiais, como o grupo Pipocatum, vindo de Dourados, e o Trio da Batucanção, em uma tarde repleta de música, alegria e histórias. O evento tem apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

LabHits

Neste sábado, 31 de maio, o Blues Bar, localizado na rua 15 de Novembro, 1186, recebe a 2ª edição do MTV Unplugged promovido pelo projeto LABHITS. A noite promete ser especial com uma super banda em versão acústica, incluindo violinos, piano, percussão, violões de 6 e 12 cordas, gaita e mais. Três grandes vozes de Campo Grande comandam os vocais neste tributo emocionante. Os ingressos estão à venda na Sympla, com terceiro lote já disponível.

Domingo (01)

Musicalização com Vini Rocha

Neste domingo, às 16h, o professor e ator Vini Rocha apresenta vivências em musicalização para crianças de 6 meses a 3 anos acompanhados de suas mamães, papais e cuidadores, no Grupo Casa Coletivo de Artistas. A entrada é gratuita. O endereço é Rua Visconde de Taunay, 306, bairro Amambai.

Feira Borogodó

Neste domingo acontece a 12ª edição da Feira Borogodó, que comemora um ano de realização de feira, na Praça Coophafé, das 9h às 15h. Serão mais de 300 expositores com gastronomia, arte, artesanato e economia criativa, além das atrações culturais: Palhaça Mixirica, Silveira, Vozmecê, Coquetel Blue e Sambacaos.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais