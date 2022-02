Mato Grosso do Sul recebe novas doses para ampliar a vacinação infantil

Com objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a COVID-19 em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebe nesta semana, 123.610 doses de vacinas, entre doses pediátricas e doses de reforço. Nesta terça-feira (1), 52.760 doses da Coronavac desembarcaram no Aeroporto Internacional de Campo Grande, e serão destinadas ao reforço da imunização infantil.

Na quarta-feira (2) o Estado receberá mais 27 mil doses pediátricas Pfizer e 21.250 doses de AstraZeneca, que serão destinadas às doses de reforço. Na quinta-feira (3), serão distribuídas mais 22.600 doses da Janssen.

Conforme a SES, as doses da Pfizer serão distribuídas na quarta-feira a partir das 13h30., enquanto as doses de Coronavac, Pfizer e AstraZeneca serão distribuídas conforme a demanda dos municípios.

Vacinação infantil

Visando um retorno seguro às aulas presenciais nas escolas públicas de Mato Grosso do Sul, as doses da Coronavac e Pfizer serão destinadas para o reforço da imunização de crianças. A medida foi determinada durante reunião com autoridades municipais de Saúde e Educação e o Governo do Estado.

Secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende destaca que o estado está empenhado em aplicar a cobertura vacinal em crianças.“Estamos criando estratégias para imunizar as crianças de 5 a 11 anos em ações conjuntas entre a Saúde e a Educação de cada município. Vamos respeitar todo o planejamento que cada município construir, entendendo que o nosso objetivo é fazer avançar a imunização”, ressaltou.

Ainda conforme a SES serão promovidos três dias de conscientização que será encerrado com o “Dia D”, em 12 de fevereiro, com a vacinação de crianças que estiverem acompanhadas pelos pais.

Dados do vacinômetro apontam que foram aplicadas 41.217 doses em crianças entre 5 a 11 anos, até às 17h desta terça-feira, o que corresponde a 13,6% do público alvo. Em todo o Estado são estimados que mais de 301 mil crianças estão aptas a receber a vacina.

