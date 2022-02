Com lances a partir de R$ 698, carros e motos vão à leilão na Capital

Mais 180 veículos estão disponíveis desde ontem (31) para arremate em leilão aberto pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. Ao todo estão disponíveis 30 carros e 150 motos.

O lote conta com lances a partir de R$ 698 para motocicletas modelo Honda C100 Biz, chegando até R$ 10.979,00 em um HB20S. O veículo de maior visualização até o momento é o Pálio Weekend Stile, com 626 visitas e lance a partir de R$ 2.897,00.

O leilão segue de forma on-line até o dia 15 de fevereiro, com encerramento previsto para 16h (horário de MS). A visitação dos lotes 1 a 90 acontece no pátio da Autotran, localizado na avenida Gury Marques, 7.155.

Já a dos lotes restantes, no pátio da FX, no trecho Anel Rodoviário, nº 14.616, bairro Jardim Noroeste, acontece dias 10, 11 e 14 de fevereiro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Podem participar do leilão, pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza.

Para acessar o certame, basta clicar no site oficial.