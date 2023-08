Massa de ar seco continua em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

De acordo com a Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nesta quinta-feira (10), o sol e a massa de ar seco, além da nebulosidade, continuarão sobre o estado. Mas há a possibilidade de ocorrer chuvas isoladas devido a uma frente fria vinda da região sul.

Em Campo Grande, a mínima é de 23°C e a máxima de 35°C. Em Dourados, será de 19°C pela manhã e 37ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 19°C inicialmente e sobem até os 36ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 18°C e máxima de 34°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, mínima prevista de 25°C e máxima de 35°C; Aquidauana a temperatura variará entre 22°C e 38°C. No sudoeste, Porto Murtinho os termometros marcam 23°C pela manhã e atingem os 38°C ao longo do dia. No norte, Coxim a mínima é 21°C e a máxima de 38°C, Camapuã varia entre 20°C e 36°C. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba registram temperaturas de 18°C pela manhã e 35°C de tarde.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.