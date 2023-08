Campo Grande se prepara para o Festival Reviva Mais Campo Grande 124 anos Cultura e Turismo

Entre os dias 23 a 26 de agosto, das 9h às 22h, a Esplanada Ferroviária será transformada em um palco vibrante, pronto para receber artistas, visitantes e todos aqueles que buscam uma experiência imersiva na cultura e nas artes. Com uma variedade de atividades e espetáculos que enaltecem a rica herança e criatividade da cidade de Campo Grande, o Festival Reviva Mais promete criar memórias inesquecíveis e inspirar a todos. O aguardado 1º Festival Reviva Mais, é um evento multifacetado que celebra os 124 anos da cidade com uma intensa programação de quatro dias repleta de música, dança, artes cênicas, artes visuais, performances, turismo e muito mais.

Música, Dança e Diversidade Cultural

Um dos pontos altos do festival é a emocionante programação musical, que reunirá artistas locais e convidados especiais para proporcionar uma verdadeira viagem sonora como; Kzulo, On the Road, EQD, João Bosco & Vinicius, Os Gonzagas, Geraldo Espíndola, Hermanos irmão & Zé Geraldo, Chicão Castro, Filho dos Livres, Tiquequê, Jerry Espíndola, Dany Cristinne, Gideão Dias, Haiwanna, Erika Espíndola & Flávio Bernado e entre outros.

De estilos variados, as atrações musicais foram cuidadosamente selecionadas para oferecer uma experiência única de entretenimento e celebração. Enquanto a música preenche o ar, a dança também terá seu espaço para encantar o público com movimentos que expressam a diversidade cultural da cidade e da região.

Artes Cênicas e Visuais para Encantar a Imaginação

Os amantes das artes cênicas terão a oportunidade de se maravilhar com performances teatrais e encenações que prometem emocionar, fazer rir e refletir. Além disso, as artes visuais estarão em destaque, com exposições e instalações que convidam o público a explorar novas perspectivas e inspirações visuais.

Turismo e Descobertas

O Festival Reviva Mais também convida os participantes a explorarem a cidade de maneiras inéditas. O turismo ganha uma abordagem diferenciada, incentivando a descoberta de lugares, histórias e pontos turísticos que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Essa é uma oportunidade única para os moradores e visitantes se reconectarem com o lugar em que vivem e se encantarem com as surpresas que a cidade tem a oferecer.

A organização do evento ressalta que a programação completa do 1º Festival Reviva Mais Campo Grande 124 anos Cultura e Turismo está disponível no link da bio, convidando a todos a se informarem sobre as atrações, horários e atividades que tornarão essa celebração ainda mais especial.