Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

21/03 a 20/04

A quinta começa com a corda toda, Áries, e o desejo de sair por aí, curtir os amigos e pessoas mais próximas tem tudo para crescer. No trabalho, tire proveito do seu poder de comunicação, que estará em alta, e troque ideias com colegas e clientes. Mas nem tudo é perfeito e você vai ter que se esforçar para não se distrair com qualquer coisinha à tarde. É que seu lado sociável também fica mais animado e a vontade de checar mensagens ou redes sociais pode tirar o foco das tarefas. Você e o mozão podem se divertir se deixarem a rotina de lado e investirem um passeio ou programa diferente. A conquista promete boas novas e você vai fazer sucesso se puxar papo.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Bom dia para se concentrar na vida financeira, começar uma poupança ou conseguir uma grana extra. Como o dinheiro não vai cair do céu, o jeito é reforçar sua determinação para batalhar por melhores oportunidades de encher o bolso, Touro. E com essas boas novas envolvendo dinheiro, pode ser a hora de pensar na casa própria, planejar uma compra grande para o lar ou até iniciar um negócio em família. Mas nem tudo é perfeito e o risco de jogar dinheiro fora tá aí: antes de investir ou fazer uma compra, confira se vale mesmo a pena. Seu jeito mais possessivo pode comprometer a paquera e trazer problemas no romance se não tiver cuidado.

Touro

de 21/4 a 20/5

Você começa o dia mais confiante e pode usar isso a seu favor, meu cristalzinho, inclusive no trabalho. O astral será perfeito para tomar decisões importantes, definir novos rumos no serviço e fazer contatos com pessoas e com o público em geral, graças à sua habilidade de comunicação. Por outro lado, também pode bater de frente com o pessoal de casa se não concordar com algumas decisões da família. Pra evitar torta de climão, tire proveito da sua lábia e tente convencer os outros ao invés de só fazer cobranças. A paquera traz muitas novidades, mas um ex pode atrapalhar seus planos. Seu jeito confiante e comunicativo será importante para contornar o ciúme com o mozão.

Câncer

de 21/6 a 21/7

A vontade de ficar no seu canto e descansar pode marcar esta quinta, mas nem por isso dá pra evitar as suas obrigações, bebê. A boa notícia é que seu pique pode até cair, mas a sua intuição vai fazer hora extra! Se seguir os seus instintos, fica mais fácil resolver qualquer imprevisto no trabalho. Não é hora de contar os seus planos para todo mundo, tá? Agora, se fizer a sua parte e ficar fora do radar dos invejosos, há chance até de conseguir uma grana extra. Aí ei vi vantagem! As coisas andam mais arrastadas na paquera e os fofoqueiros podem atrapalhar uma aproximação com o crush. Se tem compromisso, fuja de qualquer discussão ou assunto

Leão

de 22/7 a 22/8

Nesta quinta, as estrelas prometem agitar as amizades e ressaltar seu lado sonhador. O resultado é que você tem tudo para se divertir com a galera, fazer uma viagem com o pessoal ou apenas reunir todo mundo pra jogar conversa fora. Mas cuidado pra não gastar mais do que pode no rolê porque há risco de prejuízo, tá? Misturar dinheiro e amizade também não é uma boa ideia hoje. No trabalho, aproveite para colocar uma nova ideia em prática ou cuidar das tarefas de sempre. Tem compromisso? É um bom momento para descobrir novas afinidades com o mozão. Os amigos podem dar uma força na conquista e ajudar você a se conectar com novos contatinhos.

Virgem

de 23/8 a 22/9

A Lua promete estimular sua ambição nesta quinta, meu cristalzinho, e você vai dar um show no trabalho! Aproveite as excelentes energias na parte da manhã para lutar pelos seus interesses. Botar as mãos na massa será importante para conseguir o que deseja. À tarde, porém, há risco de lidar com gente mais crítica ou conservadora e, pra não perder a paciência, o jeito é contar até mil. Talvez não seja tão fácil interagir com os outros, mas o serviço vai deslanchar se puder se concentrar nas tarefas sem tanta interferência. O romance passa por uma fase mais estável, mas as cobranças podem azedar o astral. Se quiser se dar bem com um crush, diminua as expectativas e seja flexível.

Libra

de 23/9 a 22/10

Esta quinta começa pra lá de movimentada no trabalho, Libra. A boa notícia é que os astros enviam uma dose extra de energia para você dar um chega pra lá na rotina e pode até pintar planos para uma viagem de última hora. Vale a pena tirar as tarefas rotineiras da frente logo cedo porque talvez fique complicado manter a atenção focada em assuntos mais chatos à tarde. Os estudos e os planos de viagem pedem uma atenção extra porque imprevistos não estão descartados. O desejo por aventuras também anima as coisas na paquera. Mas há risco da distância se transformar em um problema ou esfriar a conquista. O romance ganha bom humor e descontração, mas atenção com os exageros.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

O dia começa agitado e, se anda sonhando com uma mudança em sua vida, saiba que os astros estão prontos para te ajudar a dar o primeiro passo! O céu envia uma energia de renovação intensa e pode surgir a chance de um novo emprego, uma proposta nova no serviço, e até uma oportunidade fora da sua área de atuação, mas que pode ser o que faltava para alavancar a sua carreira! Pena que nem tudo é perfeito e pode pintar atrito com alguém próximo uma amizade corre o risco de chegar ao fim se não tiver cuidado. A atração física vai dar as cartas na paquera, mas talvez esse lance não corra como gostaria. Com o mozão, o sexo tem tudo para pegar fogo!

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Se depender das estrelas, a convivência com as pessoas ganha destaque nesta quinta, o que também se aplica ao trabalho. A manhã será perfeita para fazer novas conexões profissionais e valorizar o toque pessoal em seus contatos. À tarde, porém, o astral muda e você corre o risco de se sobrecarregar ou de perder a paciência com pessoas mais conservadoras. Também pode pintar concorrência profissional ou pessoal, o que vai exigir jogo de cintura para não atrapalhar a execução das tarefas de rotina. O romance ganha proteção, mas valorize os pontos em comum e fuja das picuinhas. Se tem alguém em vista, aposte nesse lance e não deixe a distância atrapalhar.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

O trabalho segue exigindo dedicação e talvez seja preciso fazer um esforço extra pra adiantar as tarefas, já que o astral não será dos mais favoráveis à tarde. Aproveite para mergulhar nas tarefas e correr atrás dos seus interesses! Depois do almoço, vale redobrar a atenção para não se distrair com facilidade. A saúde também pede cuidados extras. Que tal fazer algumas mudanças, deixar de lado os maus hábitos e encontrar algo que gosta de fazer para sair de vez do sofá? Pena que, com todos esses assuntos exigindo atenção, talvez falte energia para investir na paquera. No romance, a rotina pode incomodar e não vai ser tão fácil equilibrar seus desejos com o do par.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Você começa o dia contando com a sorte, Aquário! Aproveite para entrar em sorteio, comprar uma rifa, fazer uma aposta… Embora sua atenção esteja mais voltada para os momentos de diversão, você vai ter que encontrar foco para se dedicar ao trabalho. Tente canalizar essa energia para cuidar das suas obrigações logo cedo, quando as coisas podem se resolver com mais facilidade. Os astros também dão aquela reforçada no seu charme, mas avisam que nem tudo será perfeito e há risco de briga se não pegar leve em alguns momentos. Apesar de fazer sucesso com os contatinhos, uma briga pode colocar fim no namoro. Você e o mozão vivem uma fase maravigold.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Logo cedo, seu lado centrado e realista fica evidente e pode ajudar a manter o foco no que precisa ser feito. Assuntos familiares também podem exigir mais atenção, mas nem tudo será aquela maravilha com o pessoal de casa à noite. Aproveite para botar tudo em ordem no seu cantinho, consertar algo ou organizar as contas em casa para o resto do mês. Encontro com parentes e pessoas que conhece há tempos talvez não saia exatamente como imaginou, mas evite entrar em discussões por bobagem. Os astros mandam o papo reto: melhor ter cuidado pra não exagerar no ciúme. Se andava sonhando em reatar com um ex, ajuste esses planos para não correr o risco de se arrepender mais tarde.

